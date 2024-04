Rafa Benítez podría estar a punto de fichar por un gran equipo sudamericano

Rafa Benítez, entrenador del Celta hasta hace poco más de un mes, estaría en conversaciones avanzadas con el Sao Paulo para ocupar el banquillo del histórico club brasileño, uno de los equipos con más tirón de Sudamérica.

Según Mundo Deportivo, el técnico sería uno de los principales candidatos para reemplazar a Thiago Carpini, quien cogió las riendas del equipo en enero. Sin embargo, Benítez no es el único en la carrera por el Sao Paulo. El ex ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, Domènec Torrent, que ya dirigió al Flamengo en Brasil, es otra de las opciones con más peso ahora mismo para entrenar al conjunto brasileño. También el ex entrenador del Sheffield Wednesday, el portugués Carlos Carvalhal.

Por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial del Sao Paulo respecto a quién asumirá la dirección técnica.

De confirmarse, Benítez se reencontraría con el colombiano James, que ya estuvo bajo las órdenes del míster durante su etapa en el Real Madrid.