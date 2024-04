Ristic se reincorpora el grupo

El Celta retornó ayer a los entrenamientos en la cuidad deportiva con la buena noticia de que Claudio Giráldez sigue sumando efectivos al trabajo de cara el importante duelo del sábado contra la UD Las Palmas (Balaídos, 14.00 horas). La nota positiva de la jornada fue la incorporación de forma progresiva al grupo de Mihailo Ristic, que avanza hacia el alta médica después de dos meses lesionado.

El lateral zurdo serbio sufrió una rotura muscular durante la visita del Barcelona a Balaídos el pasado 17 de febrero que le ha generado más problemas de los que inicialmente se había sospechado. El retorno al trabajo grupal es la antesala del alta médica, aunque con solo tres entrenamientos por delante parece difícil que Giráldez lo incluya en la partida que se va a enfrentar al conjunto grancanario.

Para el choque contra los de Francisco Javier García Pimienta, el preparador celeste va a poder disponer ya del estadounidense Luca de la Torre y del madrileño Carlos Dotor, ya totalmente recuperados de sus respectivas lesiones. Ambos centrocampistas disponen del alta médica desde el pasado jueves, si bien Giráldez no quiso incluirlos en la expedición que se desplazó a Sevilla como medida preventiva. Ambos están ya en perfectas condiciones para ser convocados. No estará en la lista Renato Tapia, quien recayó de su lesión muscular la pasada semana en vísperas del duelo contra el Betis. El peruano sigue al margen del grupo, con lo que no se le espera de vuelta esta semana.

El regreso a la dinámica de competición de Luca de la Torre y Carlos Dotor amplía a 25 el abanico de jugadores disponibles para medirse a Las Palmas, incluyendo a los canteranos del filial Hugo Álvarez y Damián Rodríguez. La presencia de del ourensano, titular en los tres partidos que ha dirigido el nuevo técnico, se da por descontada. Queda ver si, con dos competidores más, Giráldez vuelve a convocar a Damián.