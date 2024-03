Costa de Marfil vuelve a citar a Bamba

Solo unas semanas después de su regreso a Vigo tras la conquista de la Copa de África, Costa de Marfil ha vuelto a convocar a Jonathan Bamba. El atacante celeste ha sido citado por el seleccionador costamarfileño, Emerse Faé, para el doble compromiso amistoso que el conjunto africano disputará en territorio francés en el próximo parón de selecciones. Los Elefantes se medirán el día 23 de este mes a Benín en Amiens y tres días después se enfrentarán a la selección de Uruguay en Lens. Bamba, que estuvo dos meses ausente de la disciplina del Celta, por la disputa de la Copa África, ha vuelto a ser citado por Emerse Faé pese a no haber tenido un gran protagonismo durante el torneo. A diferencia de entonces, a menos que medie una lesión, el jugador celeste no se perderá un solo partido de Liga y estará disponible para recibir al Rayo Vallecano en Balaídos el 31 de marzo.

La de Jonathan Bamba es la primera convocatoria de un internacional del Celta para la presente fecha FIFA. En los próximos días se irán sumando previsiblemente otros internacionales celestes. En el club se calcula que serán un mínimo de cinco futbolistas los que serán citados con sus combinados nacionales. Así, se espera que Carl Starfelt sea convocado por Suecia para los amistosos que el conjunto escandinavo disputará contra Portugal y Albania, mientras que su compatriota Williot será muy probablemente convocado con el combinado sub 21 frente a Chipre y Macedonia. Se espera también la citación de Luca de la Torre con Estados Unidos para sus amistosos ante Jamaica y Colombia. La llamada de Jörgen Strand Larsen para los partidos amistosos que Noruega disputará frente a la República Checa y Eslovaquia se da también por segura. Por otra parte, el Celta confía en que Tapia y Ristic, que se encuentran lesionados, no sean llamados por Perú y Serbia, respectivamente, en el presente parón de selecciones. El serbio, no obstante, podría llegar a tiempo.