El ‘baile’ de en medio

Rafa Benítez recuperó el pasado viernes frente al Almería a Fran Beltrán y Luca de la Torre como pareja de pivotes. La lesión de Renato Tapia, que estará de baja unas tres semanas por una lesión muscular y el retorno de Bamba, de vuelta en el equipo tras su aventura en la Copa de África, propiciaron el regreso del dúo de mediocentros más utilizado este curso por el preparador celeste para sumar tres puntos que despejan el horizonte de nubarrones en el tramo final de la temporada.

No ha tenido Benítez una pareja de pivotes que se pueda identificar como titular. El club no pudo reclutar al mediocentro que el técnico requería para fortalecer el eje de la línea en el mercado estival y la llegada del desde el Palmeiras del brasileño Jailson en la ventana de fichajes del mes de enero no ha supuesto un gran cambio gracias, en buena medida, a la recuperación para la causa de Tapia, al que el club espera renovar antes de que finalice el curso tras estar con pie y medio fuera del equipo el pasado verano.

El entrenador celeste ha estado lejos de tener un doble pivote de referencia. Benítez ha probado distintas combinaciones a medida que la competición ha ido avanzando teniendo en cuenta lesiones, gestión del esfuerzo y, sobre todo, momentos de forma. Hasta ocho diferentes parejas ha empleado el técnico desde que el campeonato arrancó en el mes de agosto con la visita de Osasuna a Balaídos.

El tándem más utilizado ha sido el formado por Fran Beltrán y Luca de la Torre. El vallecano y el estadounidense, que se ha movido este curso entre el eje de la medular y la banda izquierda, han disputado juntos 9 encuentros, pero no habían coincidido como titulares desde la decimocuarta jornada, contra el Valencia en Mestalla, en el primero de los cinco partidos en que el Celta ha sido capaz de dejar su portería a cero. Al igual que ocurrió el pasado viernes contra el Almería, el rival no disparó en este encuentro ni una sola vez entre los tres palos.

Beltrán aparece en cinco de las ocho combinaciones de mediocentros empleadas por el preparador céltico, si bien la siguiente más utilizada ha sido la formada por Renato Tapia y Carlos Dotor (5 partidos), un tándem que funcionó para lograr la primera victoria del curso en Balaídos frente al Granada (1-0), pero que no proporcionó más que un empate en Son Moix, con derrotas frente al Girona (en el mes de octubre), Villarreal, y Real Sociedad (en los meses de diciembre y enero). La lesión centrocampista madrileño, que se ha perdido los últimos 5 encuentros por una pubalgia que lo va a mantener entre cuatro y seis semanas más alejado de los terrenos de juego, ha restado continuidad al tándem.

Tapia y Beltrán han jugado juntos menos de lo que pueda parecer. El peruano y el vallecano apenas ha coincidido como titulares en tres encuentros esta temporada. Coincidieron por primera vez para liderar el triunfo firmado contra el Betis en Balaídos (2-1) y repitieron cinco jornadas después contra el Barcelona y el Cádiz antes de que una rotura de fibras en el muslo derecho dejase fuera de juego al limeño. Entre la decimonovena y la vigésimo séptima jornada, Beltrán solo fue titular en dos partidos, junto a Jailson, en el triunfo logrado contra Osasuna en El Sadar (0-3) y en la derrota encajada en el Coliseum.

Tapia ha tenido como compañero en el once a Luca de la Torre en tres encuentros (en los empates contra el Rayo Vallecano y el Cádiz y la derrota encajada en casa ante el Girona), mientras que Beltrán ha coincidido en otros dos con Dotor, pero sin continuidad (Las Palmas, en la jornada octava y Athletic, en la decimotercera).

Los dos mediocentros que han tenido menor protagonismo este curso son el canterano Hugo Sotelo y el brasileño Jailson. El vigués compartió titularidad con Fran Beltrán en las dos primeras jornadas ligueras contra Osasuna y Real Sociedad y formó dúo con Tapia en el empate firmado en Balaídos contra el Sevilla (1-1).

Con dos titularidades consecutivas se sitúa Jailson, en el citado triunfo contra Osasuna y la derrota en la siguiente jornada ante e Getafe en el Coliseum. El brasileño, que también ha jugado un partido de inicio como central (frente al Mallorca en Son Moix), no ha vuelto a tener minutos desde entonces.

Quinto partido con la portería a cero del curso

El Celta logró el pasado viernes frente al Almería la quinta portería a cero de la temporada, una cifra mucho menor de lo que el técnico, Rafa Benítez, preveía antes de que arrancase LaLiga, pero que ha permitido al conjunto celeste conseguir, gracias al solitario gol de Óscar Mingueza, tres puntos vitales para encarar con algo de tranquilidad los 11 partidos finales del campeonato. El primer partido sin encajar goles no llegó hasta la decimocuarta jornada, coincidiendo con la visita a Mestalla. El choque se saldó con un empate sin goles en un partido parco en ocasiones de gol. La segunda portería a cero llegó también a domicilio, con otro empate sin goles en Vallecas. La actuación del portero celeste y de Starfelt fue clave en la consecución de un valioso punto en un campo complicado. La primera victoria con portería a cero se produjo en el último partido de 2023, en Balaídos contra el Granada (1-0), choque en el que el Celta sufrió poco y desniveló gracias a un único tanto de Larsen. La cuarta llegó, con goleada a Osasuna en el Sadar (0-3),y goles del noruego, Luca de la Torre y Douvikas.