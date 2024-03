“La prioridad al cien por cien era ganar”

Rafa Benítez, entrenador del RC Celta, manifestó que “la prioridad al cien por cien” era sumar los tres puntos ante el colista UD Almería (1-0), pero advirtió de que todavía no han cumplido su objetivo.

“La prioridad al cien por cien hoy era ganar. El equipo ha jugado bastante bien durante, quizás, 30 minutos en la primera parte. Hemos tenido el gol anulado. Yo insisto en que el VAR tendrán que revisarlo de cara al futuro porque estamos anulando situaciones de milímetros en cada partido y yendo muy atrás. Luego ellos han tirado al palo y eso nos ha dejado algo tocados . Entonces te queda esa sensación de que tienes que marcar y tienes que controlar el partido. En el segundo tiempo hemos apretado desde el principio, hemos tenido ocasiones, su portero ha estado muy bien y al final acabamos por encontrar el gol que nos merecíamos desde mucho antes”.

Cuestionado por los gritos de un sector de la grada de Balaídos de “Benítez vete ya, Benítez vete ya” que se escucharon en diferentes momentos del partido, el técnico madrileño dijo que “la clave” es que el Celtismo se mantenga “unido” hasta el final de temporada y no quiso entrar a hacer demasiados juicios sobre esa circunstancia: “Espero que la gente lo interprete bien. Nos quedan ahora once partidos y tenemos que seguir unidos, que es la mejor manera de conseguir los objetivos”, afirmó el preparador del Celta, que destacó el “acelerón” que ha dado su equipo con este triunfo aunque advirtió que todavía no han llegado a la línea de meta. “Tenemos que seguir ganando”, al tiempo que se congratuló de que sus jugadores dieran “la cara” en un partido difícil por la necesidad imperiosa que había de ganar al Almería.