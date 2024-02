Douvikas, alternativa ante la baja de Aspas

La baja de Iago Aspas por acumulación de tarjetas amarillas supone un contratiempo para Rafa Benítez, que tendrá que buscarle pareja a Larsen en ataque para el partido del viernes contra el Almería. El principal candidato a suplir al moañés es Tasos Douvikas, que este curso suma un total de diez goles con el Celta (4 en LaLiga y 6 en la Copa). Sin embargo, el atacante griego continúa sin ganarse la titularidad con el técnico madrileño, que la última vez que lo incluyó en el once inicial fue en la visita que el Girona realizó a Vigo, el pasado 28 de enero. Ese día, el preparador madrileño apostó por primera vez por un tridente en ataque: Aspas, Larsen y Douvikas.

En los dos tercios de temporada transcurridos, el único fijo en el once de Benítez como referencia atacante es Jörgen Strand Larsen, que casi siempre ha aparecido junto a Aspas. Solo en cuatro ocasiones lo hizo junto a Douvikas, de las que tres fue sin el moañés.

Sin el capitán disponible por sanción, es muy probable que Benítez apueste por Larsen y por Douvikas como referencias más ofensivas siempre que apueste por el 4-4-2 como planteamiento táctico ante el colista de la competición.

Noruego y griego se estrenaron como pareja atacante en la octava jornada de LaLiga, en la que el Celta visitó a la UD Las Palmas. El partido pudo decantarse a favor de los célticos, pero el colegiado les privó de un gol de Larsen al señalar una supuesta falta previa de Douvikas en un forcejeo con un defensa rival. El heleno anotó ese día el segundo gol como céltico, tras estrenarse ante el Barcelona en Montjuïc.

La pareja Larsen-Douvikas no volvió a aparece en el once titular de Benítez hasta la visita al Rayo Vallecano, partido que finalizó con empate sin goles. Dos jornadas después, la fórmula volvía a repetirse en el campo del Villarreal, donde el Celta acarició de nuevo otra victoria que se le fue de las manos en los minutos finales tras los goles de los dos delanteros titulares.

Desde aquel 21 de diciembre, el entrenador del Celta no ha vuelto a apostar por la pareja de delanteros que está llamada a escribir el futuro inmediato del club siempre que mantenga a ambos en la plantilla, mientras Aspas inicia la cuenta atrás para su retirada. En esta ocasión, el moañés se perderá la visita del Almería a Balaídos por sanción. Será la tercera ausencia del capitán céltico en un partido de Liga en lo que va de temporada. El primero que se perdió fue ante el Villarreal por un problema físico. Tampoco tuvo minutos en El Sadar ante Osasuna. En esta ocasión, Aspas vio el partido desde el banquillo por decisión técnica.

En ambas ocasiones, Benítez eligió a Douvikas como relevo del máximo goleador histórico del Celta, con el que ha superado la barrera de los 200 tantos, de los que 150 han sido en la máxima categoría.

A la baja de Aspas podrían añadirse las de Renato Tapia y de Williot Swedberg, aquejados de una elongación en el cuádriceps de la pierna derecha y de un esguince en el tobillo derecho, respectivamente. Ambos no pudieron completar el partido del pasado domingo contra el Cádiz.

El peruano es fijo en el once de Benítez en los últimos meses. Si no se recuperase a tiempo para el partido ante el Almería, el entrenador madrileño posiblemente apostaría por el brasileño Jailson Marques para formar el doble pivote junto a Fran Beltrán. Por su parte, Williot viene de sumar su tercer gol en LaLiga y ha ganado enteros con Benítez, que en el Nuevo Mirandilla lo utilizó como interior derecho. En ocasiones, el técnico madrileño también ha recurrido al joven sueco como alternativa a Iago Aspas, como segundo delantero. Si no estuviese lesionado, Williot sería otra opción para acompañar a Larsen como pareja de atacantes frente al Almería, pero su lesión en el tobillo podría dejarle incluso fuera de la convocatoria, en la que no estará Iago Aspas. Para suplir al moañés, el favorito es Douvikas.