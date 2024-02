Benítez: “Faltó manejar los minutos finales”

Rafa Benítez expresó al término del choque su decepción por un resultado que no despeja el horizonte de nubarrones justo cuando el Celta parecía tener ya en el bolsillo una victoria clave para vivir un fin de temporada más o menos tranquilo. El técnico valoró el acierto de su equipo frente al marco rival, pero reconoció que su mala gestión de los minutos finales le ha hecho perder en el último instante dos puntos muy importantes. “La clave es esa, que teníamos los puntos en la mano y se nos escapan”, lamentó Benítez, que no restó méritos al empuje del adversario: “Independientemente del partido, ellos aprietan. Están jugando en casa y lógicamente saben la importancia que tiene para ellos”.

El entrenador del Celta no puso paños calientes a los recurrentes errores que su equipo viene cometiendo en los últimos minutos de los encuentros. “Sabemos que al final los detalles te pasan factura. No se pueden cometer una serie de errores o no se puede perdonar cuando tienes salidas de contraataque claras. Esas son las cosas que nos van penalizando”, relató el madrileño. “Sabíamos que podía ser un partido muy difícil en cuanto a la intensidad y a la presión que ellos iban a hacer. Con todo eso nos hemos puesto 0-2 y son situaciones que tienes que manejar y que tienes que aprovechar. Nos hacen el primer gol, aún así sigues con la ventaja”, apuntó, el técnico. “Luego no hemos sido capaces de mantener esa ventaja ante un equipo que te presiona, que tiene lógicamente su ansiedad. Nos ha faltado manejar esos minutos finales. A partir de ahí ya podemos explicar lo que queramos”, puntualizó.

Rafa Benítez no se mostró insatisfecho con el acierto mostrado en ataque, si bien echó de menos mejores elecciones a la hora de armar el contragolpe. “Hemos tenido un par de salidas bastante claras que podíamos haber hecho algo mejor pero en líneas generales hemos estado acertados”, explicó el técnico, que precisó: “Sabíamos que ellos iban a volcarse, que iban a estar encima y que íbamos a tener espacios para aprovechar el contraataque. Lo hemos hecho bien pero ha sido insuficiente”.

El preparador madrileño se refirió, por último, a las lesiones de Tapia y de Williot. “Tapia vamos a ver. Había una molestia que ya la arrastraba de hace unos días y además como tenía la tarjeta amarilla era complicado”, explicó sobre el peruano. Acerca de la lesión del sueco, dijo: “En el caso de Williot, ha sido un golpe ahí en el tobillo, una cosa rara, y al final hemos tenido que cambiarlo también y nos ha trastocado un poco todos los minutos finales”.