Benítez: “Mi futuro son tres años y los próximos 13 partidos”

El Celta afronta mañana un partido clave en su carrera por evitar los puestos de descenso, pues a partir de las 14 horas (Gol Play y Movistar LaLiga) le espera en el Nuevo Mirandilla un Cádiz que cuenta con tres puntos menos que los celestes y que en caso de perder vería incrementada esa diferencia a siete puntos, teniendo en cuenta que tampoco le favorecería el ‘golaverage’ particular tras el empate entre ambos en Balaídos en la primera vuelta del campeonato. Después de visitar a los gaditanos, el equipo vigués recibirá en casa el viernes que viene a un Almería que continúa como colista.

Partidos pues importantes para un Rafa Benítez que sin embargo no considera que esté en juego su continuidad en el banquillo del Celta. “Mi futuro son tres años y los próximos 13 partidos” que restan para finalizar el campeonato, subrayaba esta mañana el técnico madrileño desde la ciudad deportiva Afouteza antes de viajar a tierras andaluzas.

Allí, el conjunto celeste intentará aprovecharse de la presión y las exigencias de un rival que lleva casi seis meses sin ganar y que el cambio de entrenador -Pellegrino ha sustituido a Sergio González- tampoco le ha resultado positivo hasta el momento al sumar dos empates y dos derrotas con el argentino, discípulo de un Benítez al que se enfrentó dos veces en Inglaterra.

La última, en marzo de 2018 supuso la destitución de Pellegrino al frente del Southampton tras caer por 3-0 en el campo del Newcastle que entonces dirigía Benítez. A la lista de bajas del Celta se unió en las últimas horas Miguel Rodríguez, tras sufrir un pisotón en un pie. Además, del atacante redondelano, Benítez tampoco podrá contar con Ristic, Dotor y Aidoo. Sí recupera a Jonathan Bamba, tras dos meses ausentes por la Copa de África, al que Benítez considera como un “refuerzo” del mercado de invierno.

“Tenemos que ser muy conscientes de que es un partido que puede ser determinante de cara al futuro, en muchas cosas, pero quedan 12 partidos más y hay que seguir trabajando ganemos, empatemos o perdamos", apuntó Benítez en referencia al duelo contra un Cádiz del que destaca el relevo en el banquillo: “El cambio de entrenador implica que Pellegrino tiene un sistema que repite. El equipo es sólido, equilibrado, no espero cosas raras en ese aspecto. Si las hubiese, las hemos trabajado, así que sabríamos qué hacer, pero no espero cosas raras. Me imagino que será un partido con ellos sabiendo valorar la importancia que tiene. Van a intentar llevar la iniciativa, atacar, presionar… Y nosotros tenemos que manejar esas situaciones como ya hemos hecho en muchos partidos fuera de casa”. Y en este nuevo desplazamiento, el entrenador celeste confía en sus jugadores: “Me quedaría con algo positivo y es que fuera de casa el equipo sigue siendo sólido, equilibrado y es peligroso. Me apunto a eso”.

Benítez y Mauricio Pellegrino se reencuentran después de conocerse en el Valencia que el ahora entrenador del Celta llevó a la conquista de dos Ligas y una Copa de la UEFA. Después, contó con el entonces central argentino para su proyecto en Liverpool. Y cuando éste se retiró, lo contrató como ayudante en el equipo inglés durante dos temporadas y la media que se mantuvo al frente del Inter de Milán.

“Todo lo que pueda hablar de Mauricio será positivo porque como futbolista era de los que vivía el fútbol, transmitía, ayudaba a los compañeros, lo analizaba bien. Como ayudante ha sido lo mismo, y es lo mismo como entrenador”, resaltó Benítez del ahora entrenador del Cádiz, sobre el que se extendió: “Es un equipo equilibrado, que con Mauricio tiene un sistema definido y todos saben lo que tienen que hacer. Estamos viendo que tienen dificultades para hacer gol y que normalmente encajan gol, como nos pasa a todos los equipos que estamos ahí abajo. Espero un ambiente que empuje al equipo y va a ser un partido complicado en ese sentido, pero confío en que nuestro equipo está bien, también ha vivido estas situaciones, con lo que creo que podremos manejar la situación si estamos tranquilos, concentrados y motivados”.

Benítez guarda con celo el once titular de mañana, en el que podría repetir Iago Aspas. El moañés, sin embargo, fue suplentes en las dos últimas salidas del Celta. “A Iago siempre lo veo parecido. Es un jugador que basa su rendimiento en su calidad, en su inteligencia futbolística. Entrena parecido y juega parecido. Es un jugador que si le das ocasiones va a meter goles y escapa de moverse en zonas donde puede ayudar a los compañeros. Imagino que estará muy contento con los 200 goles, le felicito, y espero que meta muchos más este año. A ver si somos capaces de que llegue a 215, no estaría mal para nosotros”.

Bamba y Dotor

Después de casi dos meses de ausencia, Bamba vuelve a una convocatoria del Celta y Benítez se muestra contento por contar de nuevo con el atacante costamarfileño: “Seguro que nos puede aportar muchas cosas, como ha hecho durante el año. Está bien, está ya entrenando con normalidad, con lo que para mí es otro jugador que suma, igual que han hecho Tadeo, Jailson o Manquillo. Creo que es un fichaje de enero, que esperemos que nos sirva de cara al final igual que lo ha hecho al principio”.

Insinuó el entrenador del Celta la posibilidad de que Carlos Dotor pase por el quirófano para solucionar sus problemas de pubalgia. “Estamos mirando porque no evoluciona tan bien como esperábamos. Sería intentar solucionar un problema. Por lo tanto, hay que enfocarlo como positivo sabiendo que es un contratiempo. Asumimos que puede ser así y lo veo más como una solución para él y de cara a futuro que un problema porque ahora mismo, en las condiciones en las que está, no te puede aportar”, añadió el entrenador del Celta sobre el joven centrocampista madrileño