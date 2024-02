Profesor y alumno, frente a frente

El Nuevo Mirandilla acoge mañana (14 horas) un importante duelo por la permanencia en la máxima categoría y el reencuentro de dos viejos amigos que no coincidían en un campo de fútbol desde hace casi seis años. El 12 de marzo de 2018, el Southampton de Mauricio Pellegrino caía derrotado por el Newcastle de Rafa Benítez. Aquel 3-0 en contra provocó que dos días después fuese destituido el técnico argentino, que había conocido al madrileño cuando éste se hizo cargo del Valencia en 2001. Tras compartir tres temporadas de éxitos en Mestalla, ambos volvieron a trabajar juntos en el Liverpool, a partir de 2005. Y tras retirarse como futbolista al año siguiente, Pellegrino pasó a formar parte del equipo técnico de Benítez. La vinculación profesional se prolongó durante dos años en Anfield y medio año en el Inter de Milán. A continuación, sus vidas tomaron rumbos diferentes. Ahora, ambos vuelven a coincidir en LaLiga. Pelean por el mismo objetivo: conseguir la permanencia con el Celta y con el Cádiz. Maestro y alumno se reencontrarán de nuevo, frente a frente, como en los dos duelos que libraron en la Premier.

Mauricio Pellegrino (Córdoba, Argentina, 1971) destacó como defensa central en Vélez Sarsfield antes de llegar cedido al Barcelona en 1998. Al año siguiente firmó por el Valencia y de ahí se marchó al Liverpool para acabar esa misma temporada en el Alavés. Tras colgar las botas, Benítez le propuso formar parte de su equipo técnico como asistente.

“Rafa fue el que me dio la oportunidad de trabajar con jugadores profesionales. Dirigir entrenamientos, el día a día con ellos y conocer también desde dentro su metodología. Y ese ejercicio de ‘ensayo-error’ me dio confianza para empezar solo”, reconoció Pellegrino en una entrevista en el diario Olé.

Y Pellegrino no ahorra elogios hacia uno de sus principales maestros –junto a Van Gaal–: “Rafa ha sido para mí una de las personas fundamentales a la hora de conseguir cambiar la manera en la que los entrenadores enseñan e instruyen a sus futbolistas. En mi etapa como profesional siempre me decían ‘tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, debes defender, ahora debes atacar...’ Pero Rafa era diferente. Siempre preguntaba a los jugadores cómo se sentían en cada momento y cambiaba completamente la mentalidad de cada uno en un momento determinado. Si hablamos a nivel pedagógico, Rafa ha sido el mejor entrenador formador que he tenido en mi vida deportiva. En términos profesionales, también; me encantó trabajar con él. Para mí, fue como realizar un autentico máster de formación, de profesionalización cuando he estado a su lado en la doble vertiente de jugador y de asistente”, explicaba el ahora entrenador del Cádiz en The Telegraph.

Un lustro después de su hasta la próxima en Milán, Benítez y Pellegrino comenzaron la temporada 2017-18 como técnicos del Newcastle y el Southampton, respectivamente. El 15 de octubre de 2017 se enfrentaron en el St Mary’s Stadium. Ese primer duelo entre profesor y alumno, concluyó con empate a dos goles. Cinco meses después llegó el partido de la segunda vuelta de la Premier. El Southampton ocupaba una de las últimas posiciones, después de encadenar tres derrotas. La cita ante el Newcastle era trascendental. Los de Benítez ganaron con claridad. Ese 3-0 fue la sentencia para el técnico argentino, que había llegado al club inglés tras protagonizar un gran año con el Alavés. El equipo vasco se metió en la final de la Copa del Rey de 2017 al eliminar al Celta de Berizzo gracias a un gol de Édgar Méndez en el partido de vuelta en Mendizorroza tras el empate a cero en Balaídos.

Pellegrino regresó a LaLiga a finales de enero pasado para sustituir a Sergio González. En los cuatro primeros partidos con los gaditanos, ha conseguido dos empates y dos derrotas. Ante el Celta le espera un duelo de 4 puntos, pues el que gane tendrá el golaverage a favor en caso de que se produzca un empate a puntos entre amarillos y celestes.

La fatídica jornada de Copa de Benítez en Cádiz

El partido entre el Cádiz y el Celta supondrá el reencuentro de dos viejos amigos como Rafa Benítez y Mauricio Pellegrino y el regreso del técnico madrileño al Nuevo Mirandilla, donde vivió una de sus peores jornadas como entrenador del Real Madrid.

El equipo blanco afrontaba los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Cádiz. Benítez incluyó en el once titular a Denis Cheryshev, que había regresado al Bernabéu tras una cesión en el Villarreal. El atacante ruso abrió el marcador ante los gaditanos en el minuto 3 y enseguida comenzó a correr por todo el estadio la noticia de que Cheryshev no debía disputar ese partido porque arrastraba una sanción en el torneo copero de su etapa en el conjunto castellonense. El Real Madrid anotó dos goles más en la segunda parte, firmados por Isco, pero la victoria no valió de nada porque se dio como ganador de la eliminatoria al Cádiz por alineación indebida del equipo madrileño. Ese incidente fue el inicio del fin de Benítez como técnico del conjunto blanco, que abandonaría un mes después de su visita al Nuevo Mirandilla, al que regresa mañana con el Celta.