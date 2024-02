Luca de la Torre: “Es un partido muy importante, pero no una final”

Luca de la Torre afronta con buenas expectativas la visita del Celta al Nuevo Mirandilla, donde el equipo de Rafa Benítez se medirá mañana al Cádiz en un duelo decisivo. El futbolista estadounidense ha eludido calificar el choque como una final, aunque ha precisado que se trata de “un partido muy importante” que el Celta encara con la idea de certificar todo lo que ha hecho bien en los últimos partidos para retomar la senda del triunfo. “No es una final, pero sí un partido muy importante que podemos ganar. Tenemos que salir muy concentrados y hacer lo que hemos hecho bien en los últimos partidos”, ha indicado De la Torre en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal celebrado por el equipo vigués en la ciudad deportiva.

El jugador californiano tiene aún presente el duelo que el Celta perdió con el agua al cuello la pasada temporada en el Nuevo Mirandilla y ha reconocido que será necesario andarse con pies de plomo para que la historia no se repita. “Recuerdo por el partido de la pasada temporada que es difícil jugar en ese campo. Necesitamos ser listos y aprender de la experiencia. Va a ser un partido difícil, pero estamos preparados”, ha asegurado. “Todos los partidos de Liga son difíciles. Podemos ganar, pero también podemos perder. Es lo mismo que cuando el Barcelona juega contra nosotros. Tenemos que concentrarnos en el juego y nada más”, ha añadido.

Luca espera un ambiente complicado, con el campo lleno, similar al vivido la pasada temporada. “Es un estadio muy bueno. El Cádiz es un equipo agresivo y tiene una afición muy agresiva. Esto lo hace más difícil y por eso tenemos que ser listos”, ha comentado. En referencia al cambio de entrenador del conjunto andaluz, no cree que exista mucha diferencia entre el Cádiz de Mauricio Pellegrino y el que se midió al Celta en la primera vuelta en Balaídos: “El entrenador ha cambiado, pero creo que las cosas van a ser más o menos lo mismo”.

El medio centro celeste ha hablado en su comparecencia a los errores individuales de los últimos minutos de los partidos que tantos puntos han costado al Celta esta temporada y los ha achacado al cansancio y a la mala suerte. “Los últimos minutos siempre son difíciles por que el equipo está un poco cansado y comete más fallos. A veces necesitas un poco de suerte en estos momentos”, ha explicado. “Como jugadores podemos mejorar en este aspecto y tener menos fallos en estos últimos minutos”, ha agregado.

Luca de la Torre ha valorado su evolución como jugador desde su llegada al Celta la pasada temporada. “Cuando llegué aquí fue difícil porque no estaba jugando mucho. Ahora estoy jugando más y me siento bien en el campo. He jugado mucho por la izquierda y de medio centro. Creo que puedo ayudar en las dos posiciones, aunque me encuentro un poco mejor en el centro”, ha explicado el centrocampista, que ha agradecido los consejos que Rafa Benítez le ha dado para mejorar su juego: “He mejorado un poco en las disputas y también en goles y asistencias. He trabajado mucho en estos aspectos. En los entrenamientos, cuando hago tiros a puerta el míster me dice siempre ‘tira bajo’ y también me dice que es importante que llegue al área”, ha relatado. “Para mí es muy interesante trabajar con entrenadores diferentes y con Benítez, que ha ganado muchas cosas en su carrera también. He aprendido mucho con él esta temporada”, ha concluido.