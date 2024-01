Isco Alarcón ha confesado que recibió una oferta del Celta, vía Iago Aspas, al cierre del mercado de invierno en enero de 2023. En las últimas horas, el actual jugador del Betis ha sido el protagonista del programa 'Universo Valdano', de Movistar+, donde el exjugador argentino y exentrenador del Real Madrid le hace una entrevista en profundidad al futbolista malagueño, en la que éste repasa y desvela los momentos más duros de su trayectoria deportiva y su actual situación con el club verdiblanco.

"Ahora estoy como un niño chico en Disney", confiesa Isco, tras recordar sus malos momentos en el Real Madrid, tras la llegada de Jorge Solari: "Perdí la ilusión por jugar y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había tenido otras veces". En su etapa con el Sevilla, las cosas no mejoraron para el malagueño quien reconoce que "fue un fracaso”.

Tras dejar el conjunto hispalense desvela que "tenía que seguir remando, quería seguir disfrutando del fútbol, tuve ofertas para irme a Arabia, la del Unión Berlín, el equipo en el que menos tiempo he estado de la historia, llegué por la noche y al mediodía del día siguiente estaba volviendo para Sevilla".

Fue entonces cuando entra en escena el capitán del Celta, según reconoció Isco en su charla con Valdano, recordando el frustado fichaje con el equipo alemán: “Cuando llegué a la mañana siguiente, mientras pasaba el reconocimiento médico con el Unión Berlín, me dicen que no pueden inscribirme en Europa League y querían cambiar varias cláusulas del contrato. De ese viaje de vuelta nace la necesidad de parar. A la vuelta es algo que nunca conté. Recibo una oferta del Celta, que me llama Iago Aspas. Y dije que no podía. Necesitaba descansar, reciclar ideas, la mente, no puedo aceptar una oferta porque no considero que estaba preparado para rendir mentalmente. Era final de enero, el último día de mercado y dije que no iba a escuchar ninguna oferta. Dije que iba a tratarme mentalmente y voy a volver fuerte. La terapia mental me ayudó mucho a darme cuenta de muchas cosas".

En verano de 2023 llegó la oportunidad del Betis. Reconoce que firmar con el equipo verdiblanco “es una de las mejores decisiones que ha tomado en mi vida.