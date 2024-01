Imanol se mostró orgulloso de una victoria lograda pese a las numerosas bajas y “con ocho canteranos. Ha ido el filial casi sin gente porque tuvimos que tirar de unos cuantos por cansancio, lesiones. Es el triunfo de la cantera, de los que trabajan en la Real”, celebró. “Hemos ganado en un campo difícil, contra un equipazo y un grandísimo entrenador. Hemos sido capaces de ganar y jugando, a veces, muy bien al fútbol”.

El técnico elogió al jugador determinante en el partido, Brais Méndez y dijo que su fichaje en verano de 2022 por 14 millones fue “baratísimo. No tenía duda de que se iba a adaptar. Es una bellísima persona y se ha hecho enseguida al vestuario. No hay dinero para pagar eso porque la calidad, el nivel, no sorprende”, comentó y negó cualquier tipo de influencia en el gran nivel que ha alcanzado. “Yo no he hecho nada, él es muy bueno. También sabe que ha tenido la suerte de estar muy bien rodeado de jugadores extraordinarios en una época dorada de la Real”.

Imanol, pese a la claridad en el dominio del juego, no cree que la eliminatoria de Copa del Rey vaya a resultar igual de sencilla: “La Copa va a ser diferente, con seguramente onces diferentes. Es a vida o muerte, los dos vamos a querer pasar, está en juego una semifinal. No hay dos partidos iguales ni aunque repitiéramos el mismo once”.

Imanol lamentó la noticia negativa de la noche. Su lateral Aihen Muñoz, que tuvo que retirarse en camilla del partido, ha sufrido “una torsión” en su rodilla izquierda, informó su club a través de las redes sociales. El propio técnico apuntó que podría tener el cruzado afectado.