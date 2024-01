El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil,afirmó ayer que el Celta, al que se enfrentará por partida doble en menos de una semana en la Liga y en la Copa, tiene “un plantillón, con un gran entrenador, por lo que está claro que no va a ser nada fácil” superarlo.

En su rueda de prensa previa al partido liguero de Balaídos, Alguacil se mostró algo contrariado por el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, ya que “quería jugar en casa, pero es igual; si queremos ganar el torneo, toca vencer a todos, en casa o fuera”.

La Real Sociedad traslada a Vigo a un equipo plagado de bajas, hasta seis futbolistas, aunque para Alguacil no hay excusas que valgan, ya que querían “jugar cada tres días”. “Eso hace que lleguemos justos en depende qué momento de la temporada”, comentó.

Por ello suben cuatro futbolistas del Sanse, y no se descarta que repitan en el enfrentamiento copero de la próxima semana, ya que el técnico de Orio confirmó que no sabe cómo van a evolucionar los que se quedan en Zubieta: “Diría que ninguno de los que no están ahora llegará al partido de Copa de la semana que viene”.