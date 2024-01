Rafa Benítez el afronta el duelo liguero de mañana contra la Real Sociedad con “ilusión, ganas” y la convicción de que el Celta será capaz de competir frente a un rival “muy difícil”, que tiene “una intensidad y una idea de juego muy clara” y supone todo un referente, tanto a nivel deportivo como estructural. “Es un equipo con un rendimiento muy alto, que transmite solidez. Tienes un buen entrenador, una buena estructura y va a ser muy difícil. Si el partido se da bien, vamos a competir. Si no, habrá que apretar para competir”, ha señalado el técnico céltico en la rueda prensa previa al choque.

El entrenador del Celta no descarta repetir contra el cuadro donostiarra al defensa de tres centrales empleada contra el Mallorca que ya dio al Celta buenos réditos contra la Real en el Reale Arena: “Allí nos fue muy bien. Fue una solución que nos sirvió para ese partido y otros tantos. Ante un equipo de ese nivel, con esos automatismos y esa calidad en sus futbolistas puede ser que repitamos, pero no voy a dar pistas”, ha comentado Benítez, que ha restado importancia a la baja de Take Kubo, el jugador más en forma de los txuri-urdines: “Es un buen futbolista. Pero, por su estructura, manera de crecer, evolucionar y tomar decisiones la Real no depende de un futbolista. Siguen siendo muy competitivos”.

El preparador celeste realizará rotaciones con respecto al equipo que superó en la Copa el pasado miércoles al Valencia. Sin dar pistas sobre sus planes, Benítez ha valorado el buen rendimiento de los menos habituales y ha comentado que tanto Starfelt como Ristic, que reaparecieron en Mestalla tras lesión, han demostrado estar en buena forma. “Lo positivo de rotar es que futbolistas que salen de lesión o que no tenían minutos pueden participar y tratar de hacer cosa. Luego el ritmo de lo da la propia competición. Pero el compromiso está ahí y demuestra que la plantilla sigue creyendo, que está viva y tiene ganas ilusión y ambición”, ha celebrado.

Buena parte de la comparecencia de Rafa Benítez ha girado en torno al fichaje de Javier Manquillo, cuyo anuncio está solo pendiente de la resolución del “papeleo”, y la posibilidad de un tercer fichaje antes del cierre del mercado. El técnico céltico se ha referido a la contratación del lateral diestro madrileño como “una oportunidad de mercado”, que aportará “experiencia” y va a mejorar las alternativas para la banda derecha. “Es una oportunidad de mercado, un jugador con experiencia que nos puede ayudar en este tramo. Viene a sumar a competir y hacer que se compita en una posición que tenemos cubierta, pero que con la facilidad de Mingueza para jugar en varios puestos nos da más alternativas, incluso para otras posiciones”, ha detallado.

Tras pasarse prácticamente dos temporadas en blanco, Manquillo carece de ritmo competitivo, pero Benítez no espera de él un rendimiento inmediato y valora que goce de buena salud. “Es un jugador que está sano. Se ha operado de una hernia inguinal y ha superado el problema que tenía en el aductor. Ha estado trabajando con un preparador físico y un readaptador y ahora es cuestión de cuanto tiempo tardará en ponerse a tono. No lo traemos para mañana, sino para que esté en forma lo antes posible y apriete para los que están alrededor se pongan las pilas”, ha explicado.

El entrenador del Celta no ha descartado un tercer fichaje con una inversión mayor a la realizada para contratar a Jailson y Manquillo, pero la ha supeditado a que el club pueda abordarla económicamente y a las necesidades del plantel. “No soy un entrenador de fichar jugadores muy caros, sino de fichar los que necesitas. Si es caro y tienes dinero, intentar ficharlo, pero si no encontrar ese perfil de jugador”, ha relatado Benítez, que ha valorado la celeridad con que la dirección deportiva que lidera Marco Garcés se ha movido para reforzar al equipo. “Se ha hecho un gran trabajo de búsqueda. Seguimos mirando y si se da una oportunidad de un jugador que nos puede subir el nivel o aumentar la competitividad, por supuesto que se analiza”, ha relatado. “Tenemos claro lo que queremos, otra cosa es que luego puedas encontrar ese futbolista”, ha precisado.