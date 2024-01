La novedad arbitral de este recién estrenado 2024 es la decisión de difundir los audios del VAR en aquellas jugadas en las que el árbitro de campo decida ir a la pantalla a revisar alguna acción. El nuevo protocolo está vigente desde la Supercopa de España, donde no se utilizó. En la Copa del Rey tampoco se habían dado las circunstancias, hasta ayer. Y le tocó al Celta ser el protagonista de la primera conversación desvelada.

Se trató del penalti de Carlos Domínguez que le valió al Valencia para recortar distancias. El colegiado sobre el verde, Rafael de Burgos Bengoechea, no consideró que fuese mano del central céltico; es más, ante las protestas de los futbolistas locales se afanó en explicar con gestor que le había dado con el hombre. En seguida, las imágenes de televisión mostraron que el cantero había golpeado el balón con el codo.

Así que desde la sala VOR, Miguel Ángel Ortiz Arias llamó a De Burgos: "Tengo dos cámaras óptimas, te recomiendo que vengas a verla, por favor". Una vez ya ante la pantalla, continúa: "Vas a ver cómo el jugador defensor estira su codo elevándolo a la altura del hombre...". Pero al árbitro de campo no pareció gustarle tanta explicación y le corta de súbito: "Para la imagen y déjame hablar, por favor". "Vale, pues no te preocupes, no te digo nada y tú lo gestionas", cede Ortiz Arias.

Una vez ante la televisión, De Burgos observa su error de apreciación y pregunta si la que ve es la mejor imagen. Mientras por detrás se escucha un confuso comentario sobre una posible falta anterior sobre Kevin Vázquez. El colegiado de campo también cuestiona si la "app está revisada", en alusión a si hay otras circunstancias anteriores en la jugada. Cuando le confirman que todo está conforme al reglamento comunica su decisión: "Me voy al punto de penalti por mano sin tarjeta". Desde la sala VOR le contestan con un lacónico y poco entusiasta: "Estupendo".