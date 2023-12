El músico ribeirense Abdón Santos ha denunciado este lunes en su perfil de X (antes Twitter) el incumplimiento de la empresa de autobuses Monbus con la ruta pactada para trasladar a los aficionados de Corrubedo al estadio de Balaídos, en este caso al encuentro que los de Benítez disputan este lunes frente al Cádiz. "Por 4° vez esta tempada, os afecionados celtistas de Corrubedo NON podemos ir a Balaídos POR CULPA DE MONBUS. Agradecemos ao Celta que nos proporcione a liña aos abonados, pero a empresa de buses non cumpre ca ruta. E por riba non avisan. Simplemente non aparecen na parada", comentó el veterano aficionado, abonado número 9.177, y miembro de las peñas Alvelo, Fóra de Xogo e Sergio Álvarez.

La denuncia en redes sociales ha tenido decenas de reacciones de otros usuarios de la plataforma y mensajes de apoyo al afectado. Algunos le han preguntado cuál es el motivo que aduce la empresa para haberles dejado en tierra. Abdón asegura que "simplemente non aparecen", y cuando les llaman para conocer la causa, "din qe non veñen, que é moito camiño". Este celtista recordó que en el primer partido hubo que fletar un bus supletorio desde Corrubedo, y aunque hoy solo eran tres aficionados los que esperaban subirse a ese autobús, "a ruta está así marcada e aprobada polo clube. Vamos, como se vou eu só. Pago o mesmo abono e cuota da Peña como calquer outro. De feito, pago cuotas en catro peñas", añade. A ese hilo de protesta, este celtista de Ribeira recuerda que paga 512 euros por su carné cada temporada, además del abono de su hija, de su ahijada y de su prima. Tuit en el que agradece al Celta ese acuerdo con Monbús de incluir Corrubedo en la ruta Barbanza-Catoira, "pero o bus négase a recollernos, deixándonos tirados se nin siquera avisar. Ala, pa casa!. Pois nada, a velo na tele. E os abonos para o lixo", concluye.