El Celta cierra mañana contra el Cádiz la decimoquinta jornada de LaLiga (Balaídos, 21.00 horas) con la duda de si podrá contar con Carl Starfelt en el centro de la defensa porque el sueco afronta un proceso gripal. Para Rafa Benítez, la cita de mañana adquiere mayor importancia, si cabe, porque su equipo se enfrenta a un rival directo en la clasificación. Ambos encadenan diez jornadas sin ganar y el que mañana pierda se situará en puestos de descenso.

"Es un partido importante, aunque no decisivo porque hasta el final de temporada no tendremos esos compromisos decisivos, pero es un partido importante que queremos ganar", apuntó Benítez esta mañana en la rueda de prensa previa a un partido que los célticos desean ganar (no lo hacen en su estadio desde la pasada temporada ante el Barcelona) para “darle una alegría a la afición, que sigue apoyando, que sigue como siempre con el equipo y ven que los jugadores responden a nivel de esfuerzo, a nivel de competir y de trabajar, y por eso siguen apoyando", insistió el entrenador del Celta.

Respecto al equipo gaditano, que se presenta en Vigo con 11 puntos, tres más que los célticos, Benítez destaco su predisposición a competir en la dificultad: “Veo un equipo ordenado, trabajador, que sabe que tiene que correr mucho. Tienen asumido el pelear en esa parte baja de la tabla y pelear cada partido por los tres puntos. Por eso son rivales siempre incómodos". Y ahonda el técnico del Celta en las características del grupo que dirige el catalán Sergio González: “Está bien trabajado, son solidarios a la hora del esfuerzo y siempre son más complicados que equipos que están más abiertos, incluso equipos con más calidad que te dejan otro tipo de opciones. Estos equipos siempre se te pueden complicar porque piensas que los vas a superar por jugar en casa y, sin embargo, a nivel de trabajo y de organización, se hacen fuertes y te complican la vida. Son peligrosos cuando salen en contraataque o, si son capaces de tener el balón, tienen jugadores que llevan mucho tiempo juntos y saben a lo que juegan”.

En su comparecencia en la sala de prensa de Afouteza, Benítez valora la importancia del punto conseguido en Mestalla con la portería a cero por primera vez en la temporada: "El equipo vuelve a mostrar que compite, que compite contra equipos que lo están haciendo bien en la Liga y se confirma un poco que la mentalidad es buena. Me quedé peor, después de verlo en el vídeo, con mal sabor de boca porque tuvimos como 7-8 contraataques que no enlazamos bien como contra Las Palmas o el Barcelona". Y ese análisis lleva al técnico del Celta a reconocer por qué su equipo es incapaz de salir de los puestos de descenso: "Creo que nosotros estamos donde estamos porque no metemos todas las ocasiones que y porque encajamos goles a veces de manera fácil".

A pesar de la comprometida posición en la tabla del Celta, Benítez agradece el incondicional apoyo de la afición: “El público te demuestra una implicación, un sentimiento, un apoyo hacia el equipo que es digno de elogio. Me gustaría que fuese así hasta el final y durante muchos años si estoy aquí yo muchos años. Creo que eso es algo que ayuda mucho a los futbolistas, les da una motivación extra el ver cómo la gente lo siente y cómo apoya. Y espero y deseo que por fin les demos esa alegría en casa para que se refuerce incluso más esa motivación”.

Y cree el preparador madrileño que el empate ante el Valencia debe servir al equipo como aciccate. “Ahora tenemos que refrendarlo ganando en casa y consiguiendo esos tres puntos para que la gente disfrute de verdad de su equipo y empecemos a estar todos convencidos de las cosas que sabemos que nos están llevando a acercarnos a los resultados pero que todavía faltan".

Que los equipos que ocupan las seis últimas posiciones en la clasificación no ganen un partido desde el mes de septiembre tiene que ver, según Benítez con el mejor fondo de armario que poseen los equipos grandes. “Los equipos de abajo pierden más porque los de arriba son mucho más fuertes y a los puntos te ganan. Otra cosa que suelo manejar es que las cinco sustituciones benefician a los equipos de arriba. Los equipos con mejor banquillo le sacan mucho más partido a esas sustituciones porque puedes hacer 1,2-3 cambios pero el 4°-5° cualquiera que tu hagas va a ser mejor el del Real Madrid… Entonces, creo que se da una circunstancia no solo aquí, sino en otros campeonatos, al menos que yo conozco, que la diferencia parece que se hace más grande".

Benítez tiene la respuesta también a la cuestión de cómo se puede compensar esa diferencia en la calidad del fondo de armario de los equipos más poderosos: “Se compensa haciendo las cosas bien, con tiempo, con mucha implicación y compromiso de todo el mundo. Y en los partidos de local, se compensa con la ayuda del público. En ese aspecto, nosotros estamos en una situación ventajosa porque nuestro público sigue siendo muy positivo y es una ayuda que espero que tengamos hasta el final”.

Con la defensa y el ataque más o menos definidos, Benítez maneja varias opciones en el centro del campo y desvela que busca la “pareja ideal”: “Hay puestos en donde nos está faltando, a lo mejor, un poquito esa conexión y hay que encontrar esa pareja y esa compenetración entre los jugadores que nos ayude a tener un fútbol más fluido. Creo que, en general, el equipo está jugando bien pero en esa zona nos falta siempre alguna cosita. Siempre hablo de perfiles y de físico y tenemos que compensarlo con otras cualidades. Hay que encontrar esa pareja ideal”.

"Hemos tenido las reuniones con Luis Campos, con Juanky y demás. Hemos hablado de los perfiles que buscamos y, a partir de ahí, me centro en lo futbolístico y ellos están mirando el mercado"

Admite el entrenador del Celta que en la medular le “gusta rotar” a los jugadores: “Me gusta cambiar futbolistas y darles a todos la oportunidad y la sensación de que pueden aportar algo, ayudar y de que tienen importancia dentro del grupo. Es cierto que a veces hay puestos donde la diferencia o las características no te permiten hacerlo. En este caso en concreto, los 4-5 centrocampistas que tenemos cualquiera de ellos podría jugar y si encontramos su pareja ideal cualquiera de ellos lo podría hacer bien”.

Sobre el mercado de fichajes de enero, en el que el Celta intentará reforzarse con un mediocentro y con un defensa central, Benítez comenta que ya ha comunicado a la dirección deportiva sus opiniones: “Hemos tenido las reuniones con Luis Campos, con Juanky y demás. Hemos hablado de los perfiles que buscamos y, a partir de ahí, me centro en lo futbolístico y ellos están mirando el mercado. Perfiles (y no perfil) porque tienes que mirar en varios sitios. Imagínate que te aparece una oportunidad, no la puedes despreciar si realmente es una oportunidad. Tú cuando vas a las rebajas compras cosas que no necesitas. Hacemos los perfiles para no cometer errores si es posible y tratar de encontrar aquello que realmente se necesita, pero si te surge alguna otra opción, ten en cuenta que tenemos a Aidoo lesionado, así que hay que mirar siempre y luego manejar un poco las cuentas".

Y si ve implicado a Luis Campos con el Celta, Benítez respondió: “He tenido un par de reuniones recientemente, hemos hablado de los perfiles que buscábamos y, a partir de ahí, sé que ellos están trabajando en esa línea y yo estoy trabajando en esta línea”.