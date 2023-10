¿Qué le pasa al Celta? ¿Por qué un técnico tan reputado como Rafa Benítez no consigue que el equipo celeste despegue de la zona baja de la clasificación? ¿Existen motivos de preocupación a estas alturas de la temporada? Analistas y técnicos vinculados con el conjunto celeste tratan de ahondar en los motivos de la situación. Es mucho lo que hay que mejorar y urge hacerlo de inmediato pero no todos los aspectos son negativos, concluyen.

“El problema es que en este momento el equipo no domina ninguna de las áreas. No defendemos bien y no finalizamos arriba”, apunta Moncho Carnero, extécnico y comentarista en la Radio Galega, que pone como ejemplo el último partido contra el Getafe: “Llegamos con facilidad pero no finalizamos y ellos nos hicieron dos goles en tres llegadas por fallos tontos de la defensa”. Carnero suma a estos dos factores el bajón en el rendimiento de Iago Aspas, cuya mala racha ante la portería rival se está prolongando mucho más de lo que nadie pensaba. “Creo que es una mala racha que se acabará pronto porque él ha demostrado que sabe soportar la presión”, señala.

Aunque el extécnico celeste ve brotes verdes en algunas facetas del juego, teme que la falta de resultados genere un estado de desconfianza del que resulte difícil salir: “En el fútbol lo que vale son los resultados. No importa que juegues bien ni que corras más que el contrario. Lo que necesitamos son goles y creo que al Celta le falta un poco de calidad en medio campo, por detrás de los puntas”, comenta Carnero, que se muestra “preocupado” por la situación. “No es una situación límite. Se puede revertir, pero hay que hacerlo con urgencia y ahora vienen rivales complicados”, advierte. “Estamos insistiendo en que esto es un proyecto a largo plazo, pero los proyectos a largo plazo no existen en el fútbol. El fútbol funciona semana a semana y por eso estoy preocupado”, razona.

Juan Carlos Andrés, exsegundo de Eusebio en el Girona y referente de los banquillos en Galicia, achaca la situación del equipo a la suma de varios factores. “Estas cosas no responden a una única cuestión. Si así fuese sería muy fácil resolverlo y no lo es”, comenta. “Yo partiría del proceso de cambio del club. Hay un cambio de modelo, pero no un proyecto nuevo porque el Celta lleva 12 años en Primera y ha sido estable en resultados aun con las dificultades que ha tenido para mantener la categoría”, expone. “Salvo Escribá, ninguno de los entrenadores que ha firmado el Celta tenían experiencia en Primera División. Ahora viene Benítez, que es un entrenador de prestigio y esto supone un importante cambio de modelo. No viene a hacer un proyecto nuevo, sino a dar desarrollo al equipo para que sea un poco más que lo que ha sido hasta ahora”, relata.

“Y a todos estos aspectos hay que sumar un inicio de temporada con un cambio de sistema del que se venía empleando durante la pretemporada, un buen número de jugadores nuevos y una vez más en las espaldas de Iago Aspas, que ha sido un jugador imprescindible estos años. Hay un proceso y una idea nueva que hay que consolidar; un cambio, en suma, que hay que ver dónde nos lleva porque el equipo tiene una debilidad defensiva que no se ha resuelto con el cambio de sistema, se necesitan muchas ocasiones de gol para concretar y la aportación de los jugadores de segunda línea y de los que salen desde el banquillo está siendo baja”, analiza.

Pichi Lucas, extécnico del filial y referente del Celta en los años 80, no encuentra una fácil explicación. “En momentos puntuales el equipo se desconecta, muchos jugadores no entienden lo que quiere Benítez de ellos y hay jugadores de los que esperábamos más que en estos momentos no están rindiendo”, indica. “La sensación que da es de muchas dudas, tanto a nivel ofensivo como defensivo”, añade Lucas, que percibe “una reincidencia en el error en los balones que llegan por banda que es imprescindible corregir”.

Lucas valora que el equipo sea capaz de generar fútbol y crear ocasiones, pero lamenta que falte tino en la finalización, “muchas veces por precipitación”. “Hacemos algunas cosas bien, pero nos falta concretar y nos hacen daño con poco”, resume Lucas, que precisa: “Esa es nuestra mayor desventaja. Si no concretas en resultados las cosas que haces bien, llega un momento en que los jugadores bajan los brazos”.