Rafa Benítez pone buena cara al temporal que ha generado el última visita del Alavés a Balaídos, convencido de que, pese a las dificultades se está encontrando en el arranque, el Celta está “sentando las bases para seguir creciendo”. El técnico madrileño explica que el equipo “necesita tiempo” para “ganar estabilidad”, a la espera de que el mercado de den enero le permita “reajustar” el plantel para dar el salto de calidad que precisa y no se pudo concretar el pasado verano. Benítez no está “satisfecho” con los resultados, pero valora “una línea de actuación” que “nos hará crecer” y se siente plenamente respaldado por la directiva que encabeza Marian Mouriño. “No tengo un cheque en blanco, pero sí la confianza del club y la confianza que me da ver a los jugadores trabajar cada día y el cuerpo técnico que está detrás y están continuamente asesorándose”, dijo en la rueda de prensa previa al choque de esta noche contra Las Palmas.

El entrenador celeste expresó su confianza en que su equipo recobre ante los de García Pimienta el buen nivel de juego ofrecido en otros partidos tras la pobre imagen mostrada en el último compromiso liguero. “Estamos expectantes a ver si el nivel tan bueno de otros partidos lo podemos mantener y este ha sido un error que tenemos que subsanar a nivel de trabajo, actitud, intensidad y juego para que lleguen los resultados que esperamos”, observó. Admitió Benítez que esperaba un inicio liguero menos problemático. “Sinceramente no pensaba que nos fuese a costar tanto. Los resultados no son buenos y las perspectivas son que va a ser difícil durante cierto tiempo. Mejoraremos en la segunda vuelta, pero hay que hacerlo bien en la primera”, explicó. “Hay que encontrar el equilibrio para ser lo fuertes que hemos sido en ataque y no cometer errores en defensa”, precisó el madrileño, que anunció refuerzos invernales: “El mercado de enero nos puede ayudar a cubrir algunas cosas que no hemos podido cubrir. Ojalá podamos reajustar un poquito el equipo, pero hasta entonces tenemos que seguir sumando puntos para que crezca esa confianza que hemos perdido en este último partido” El preparador celeste insistió en que el equipo precisa tiempo para mejorar: “Los proyectos necesitan tiempo, pero en el fútbol por desgracia la gente se agobia enseguida. Tenemos que pensar que tres años no son tres meses. Tenemos que tener calma, tenemos que seguir trabajando con confianza, con intensidad en todo lo que hacemos”. Rafa Benítez confirmó que realizará rotaciones en el Estadio Gran Canaria para dosificar el esfuerzo de algunos de sus futbolistas. “Físicamente hay jugadores que necesitan un poquito de respiro para coger fuerza otra vez”, argumentó el madrileño, que no prevé sin embargo un cambio de dibujo: “Vamos ajustando y cambiando cosas. Siempre defiendo que me gustaría ir a línea de cuatro para tener más presencia arriba, pero con cinco atrás hemos hecho muchas ocasiones”. La ausencia de Luca de la Torre, baja por sanción, no supone, a juicio del técnico, un problema excesivo. “Siempre que pierdes un futbolista que juega habitualmente es un contratiempo, pero lo vamos a sustituir bien. Espero que los que salgan pongan toda esa energía que tiene acumulada y puedan aportarnos” comentó. Acerca de Las Palmas, el entrenador celeste destacó la identidad que desde la pasada temporada le ha imprimido su técnico, Xavier García Pimienta. “Hablamos de un equipo que lleva tiempo junto y tiene una manera de jugar definida. Le gusta tocar e irse hacia arriba. La Primera División es algo más exigente, pero tiene buen fútbol, tiene peligro y tiene llegada”, relató.