Rafa Benítez estira el banquillo

Rafa Benítez se ha distinguido a lo largo de su exitosa carrera por el orden y equilibrio de sus equipos, pero también por un alto aprovechamiento de los recursos del banquillo, que a menudo ha estirado para tener conectados a sus jugadores. Esta idea también ha calado en el Celta. Partiendo de un once más o menos reconocible y un esquema definido, el preparador madrileño ha dado protagonismo a la mayoría de sus futbolistas en un arranque liguero marcado por un difícil calendario y la necesidad de competir al máximo nivel con el equipo en construcción y la plantilla sin cerrar.

Aunque la idea inicial de Benítez era partir de un esquema de cuatro defensas (su sistema predilecto), el técnico céltico ha optado, tras un primer partido fallido, por un dibujo de tres centrales, dos carrileros, dos centrocampistas y tres atacantes con roles más o menos claros, pero no del todo definidos. En un estrecho margen de cuatro partidos, los que se han disputado hasta el primer parón de selecciones, casi todos sus futbolistas, incluidos los canteranos Hugo Sotelo y Miguel Rodríguez, o el joven Williot, han gozado de oportunidades, con buena respuesta de los que han salido desde el banquillo.

Los datos son concluyentes. Salvo Kevin Vázquez y el recién llegado Mihailo Ristic, incorporado en el último día de mercado ya con el encuentro contra el Almería en marcha, todos los jugadores de campo del plantel han disfrutado de minutos en los cuatro primeros compromisos ligueros. Iván Villar mantiene de momento la titularidad en la portería por delante de Marchesín, aunque la llegada de Vicente Guaita puede modificar los planes del técnico.

Además del portero cangués, tres futbolistas han jugado completos los cuatro encuentros disputados hasta la fecha (Mingueza, Unai y Beltrán), Bamba se ha perdido un solo minuto y Iago Aspas, nueve. Llama la atención el hecho de que el goleador moañés, a quien el preparador madrileño pretende dosificar este curso para aprovechar al máximo sus minutos de calidad, lo haya jugado prácticamente todo. El técnico ha precisado a este respecto que será el propio jugador el que marque los tiempos. La llegada de Tasos Douvkias, artillero que puede complementarse tanto con Iago como con Larsen, podría revitalizar la rotación en la delantera tras el parón liguero. El griego fue convocado al poco de llegar, aunque de momento solo ha disputado un minuto más el descuento, el viernes en Almería.

La jerarquía de los fichajes incorporados este verano también se ha dejado sentir en estos primeros partidos. Desde que ha estado disponible, Starfelt lo ha jugado todo y apunta a convertirse en una pieza básica del entramado defensivo.

Manu Sánchez comenzó como suplente de Cervi, pero la lesión del argentino le ha dado mayor relevancia. El madrileño ha contado con minutos en los 4 partidos. De los nuevos, el que menos ha jugado es Carlos Dotor (apenas 6 minutos en San Sebastián), mientras que Luca de la Torre suma 4 partidos, 3 como titular, y parece haberse consolidado como pareja de Beltrán al frente de la sala de máquinas en perjuicio de Renato Tapia y el joven Hugo Sotelo, titular en los dos primeros compromisos ligueros. Aidoo, que el pasado curso parecía intocable, ha jugado en cambio menos de lo previsto.

El protagonismo de la cantera ha decrecido un tanto por la marcha de Gabri Veiga, poco utilizado antes de su salida, pero no ha caído ni mucho menos en el olvido. Sotelo ha tenido un protagonismo inesperado, no así Miguel Rodríguez, cuya participación ha sido de momento escasa (43 minutos en tres partidos), a pesar de la lesión de Carles Pérez. El cambio de sistema le ha perjudicado. Williot Swedberg, marginado el pasado curso, también ha tenido oportunidades y no las ha desaprovechado.