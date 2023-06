La cantera perderá inevitablemente protagonismo en el Celta la próxima campaña. A la descapitalización sufrida en las últimas temporadas con la salida del club de futbolistas tan importantes como Brais Méndez, Denis Suárez o Santi Mina hay que añadir este verano la marcha de Hugo Mallo, primer capitán en los últimos seis años, y las más que probables ventas de Gabri Veiga, sucesor natural de Iago Aspas como gran ídolo de la afición, y de Rubén Blanco, cerca del Olympique de Marsella.

La representación del talento de la casa en el equipo titular celeste quedará reducido a la mínima expresión. Apenas Iago Aspas, ya en el ocaso de su portentosa carrera, y tal vez Iván Villar, que competiría por el puesto con el guardameta que se fiche para sustituir a Rubén si, como parece, el mosense acaba recalando en Marsella.

Carlos Domínguez pasará, a todos los efectos, al primer equipo, pero el vigués debe convencer a Benítez de que tiene lo necesario para que apueste por él compitiendo con centrales ya consolidados, como Aidoo (si es que no sale) o Unai Núñez, sin contar con que es más que probable que Rafa Benítez decida reforzar el eje de la zaga con un jugador consolidado y de su gusto.

La representación canterana se completará con Kevin Vázquez, cuyo contrato expira este viernes, aunque su renovación se da como segura. El nigranés no apunta sin embargo a la titularidad en el lateral derecho, que previsiblemente será para el barcelonés Óscar Mingueza. Existe la duda de si el nuevo entrenador del Celta repatriará a Sergio Carreira, cedido el pasado curso al Villarreal B. El protagonismo del lateral vigués en el filial groguet creció con el paso de los partidos, pero habrá que ver si es suficiente como para convencer a Benítez de que tiene un sitio en el plantel. El Celta le ha ordenado presentarse la próxima semana en la ciudad deportiva para iniciar los entrenamientos, pero no descarta venderlo y ya tiene alguna propuesta en firme por él. Benítez tendrá la última palabra, igual que en el caso de José Fontán, cedido el pasado curso al Go Ahead Eagles neerlandés.

Queda por ver el papel que pueden tener en el primer equipo los talentos emergentes del filial. Algunos de ellos han apuntado muy buenas maneras el pasado curso y la gran campaña firmada por el conjunto de Claudio Giráldez les avala.

Entre ellos ha destacado Miguel Rodríguez. El Celta ha decidido que el atacante redondelano, con contrato en vigor hasta 2026, vuelva a tener el próximo curso ficha con el filial, pero ya en dinámica del primer equipo. En esta misma situación podría estar Hugo Sotelo, aunque el Celta no lo ha confirmado.

A todo ello hay que añadir la probable salida de Iker Losada y Sergio Barcia. El club debe decidir este viernes si los pasa al primer equipo o rescinde sus contratos. Ambos cuentan con ofertas en Segunda y Portugal.