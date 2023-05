No sonó bien el discurso de Gabri Veiga poco después de perder el encuentro contra el Athletic. El canterano reconoció estar en un momento complicado tanto en lo físico como en lo mental y fue crítico a la hora de valorar la puesta en escena del Celta en San Mamés: “Creo que no hemos empezado muy bien el partido, no hemos salido bien. Luego sí que nos hemos hecho con el control del juego e incluso hemos tenido ocasiones”.

Veiga valoró especialmente los minutos después del descanso porque “salimos bien, con el control del juego e hicimos el gol. Recuerdo que después del empate tuvimos un acercamiento muy bueno. Pero nos meten en una jugada un buen gol y luego no supimos cómo atacarles, también hubo un poco desesperación del momento”. Explicó el canterano, sin dar demasiados detalles, que “estoy jodido mentalmente. Físicamente también pero desde mañana ya hay que pensar en el Girona. Necesitamos de nuestra gente, necesitamos de nosotros mismos y creo que si estamos todos unidos vamos a conseguir una victoria”. Admitió Gabri Veiga que el Celta volvió a echar de menos a Iago Aspas que se perdió el partido por una lesión en la espalda: “Sí, claro. Cómo no. Siempre lo digo, es el mejor jugador de la historia del Celta y es imposible no echarle de menos cuando no está. Tenemos una gran plantilla pero obviamente siempre se echa en falta a un jugador así. Se lo han llevado ellos, felicitarles, pero creo que no hemos hecho un mal partido”.