“Presentía que el Celta era el lugar perfecto para el paso que tenía que dar en mi carrera”

–¿Por qué eligió jugar en el Celta? ¿Simplemente quería jugar en LaLiga o hubo alguna otra razón?

–Sencillamente tuve un buen presentimiento. En aquel momento sabía que tenía que dar el siguiente paso en mi carrera y el Celta me pareció el lugar perfecto. Y la verdad es que estoy muy contento por haber tenido esta oportunidad.

–¿Qué sabía por aquel entonces del club y de la ciudad?

–En realidad no sabia demasiado cuando firmé. Sabía que era un equipo de LaLiga, pero no sabía mucho del club, de la ciudad o de Galicia, pero ha sido una sorpresa muy agradable. Me siento muy afortunado de vivir aquí. Es un sitio en el que me encuentro realmente en casa. Me encanta la ciudad y el entorno y la comida es genial.

–¿Investigó algo sobre la zona antes de venir?

–Le pregunté a mi padre. Él es de Canarias, pero conocía Galicia porque había estado de vacaciones con mi madre. En cuanto supo que el Celta estaba interesado, me dijo que Vigo era un bonito sitio para vivir.

–¿Cómo fue el proceso de su fichaje? ¿Contactó directamente Luis Campos con usted? ¿Llamó a su agente?

–Fue muy rápido y todo lo movió mi agente. Iba a coger un avión de vuelta a Holanda para empezar la pretemporada [con el Heracles, su anterior club] y recibí una llamada de mi agente diciéndome que el Celta era una posibilidad. En cuanto aterricé, volvió a llamarme para decirme que tenía que ir a España. Así que fue muy rápido.

–No se lo pensó mucho.

–Fue una decisión muy rápida, enseguida llegamos a un acuerdo.

–¿Mereció la pena? Al fin y al cabo, cambiar la Eredivisie por LaLiga suponía un riesgo.

–Sí, pero yo sentía que estaba preparado y estaba seguro de que era lo suficientemente bueno. También sabía que iba a tardar algún tiempo en adaptarme, al menos seis meses o tal vez un año antes de empezar a jugar con regularidad. Pero sabía que tenía que dar ese paso para alcanzar el siguiente nivel en mi carrera.

–¿Qué balance hace de estos meses en el Celta?

–Han estado bien.

–Le ha llevado algún tiempo empezar a jugar con regularidad.

–Sí, pero es normal. Es difícil cambiar de país, de cultura, de costumbres, de compañeros de equipo, de lengua... Es distinto mudarse a Holanda, donde todo el mundo habla inglés o a Inglaterra, que a España. El nivel de fútbol era también muy distinto, así que he tenido que irme adaptando y eso lleva un tiempo. Obviamente, en el momento de mudarme, quería jugar ya y que todo fuera perfecto, pero al mismo tiempo sabía que era casi imposible.

–¿Se sintió decepcionado al principio, cuando no jugaba?

–Sí, claro. En esos momentos pensé, bueno, tengo que centrarme en entrenarme bien y hacer las cosas lo mejor posible y en cuanto llegue la oportunidad estaré preparado, da igual si tarda seis meses o un año. Pero es algo normal, le pasa a muchos jugadores.

–Le llevó algún tiempo conseguir su primera oportunidad. Supongo que se dijo a sí mismo que tenía que ser paciente.

–Fue duro, sí. No es fácil cambiar de vida, de idioma, mudarte a un sitio completamente nuevo donde no conoces a nadie y al mismo tiempo tienes que estar bien en el campo. No te sientes del todo cómodo y así es difícil conseguir tu mejor nivel.

–Cómo fue la experiencia de participar en el Mundial?

–Fue una experiencia genial. Obviamente fue duro no jugar. Venía de una lesión, pero bueno, pensé que estaba en forma y podría haber jugado. Al mismo tiempo, estaba contento de estar allí y de ser una parte de la selección y, claro, también contento por mis compañeros. Fue algo muy importante para todos los que estuvimos involucrados. Si echo la vista atrás, me parece una gran y afortunada experiencia. Lo disfruté mucho.

– Agridulce entonces.

–Sí, echado cuentas, creo que fue un logro porque jugué minutos importantes para ayudar al equipo a clasificarse. Y bueno, en el próximo espero tener minutos.

– ¿Ha marcado el Mundial alguna diferencia en su forma de jugar?

–Sí. La posición en la que juego ahora es diferente a la que jugaba antes. He tenido que añadir cosas a mi juego. Al mismo tiempo, creo que es una posición que se ajusta bien a mis condiciones.

–Su situación ha cambiado radicalmente tras Catar, sobre todo por la llegada al banquillo de Carlos Carvalhal. ¿Qué le ha pedido el técnico? ¿Cómo quiere que juegue usted?

–Que sea inteligente en la posición en que juego. Tengo que saber cuando tengo que ir a por la pelota, cuando tengo que retrasarla, conservarla u ofrecerla. En definitiva, tengo que pensar más en mi posición desde un punto de vista táctico. Antes, cuando jugaba en Holanda, era un jugador de conducción, de coger la pelota y jugar.

–Como dijo, ahora juega en un posición distinta. Antes jugaba como medio centro y ahora se mueve por la banda izquierda.

–Creo que la mayor diferencia está en los movimientos que hago sin la pelota. Por otra parte, no juego en posición de extremo, pegado a la banda, sino que me muevo hacia el interior. Pero bueno, juego como juego.

–Descríbase como futbolista. ¿Cuáles son sus mejores habilidades y en qué aspectos del juego tiene que mejorar más?

–Creo que soy un jugador bastante técnico, que ayudo al equipo con la pelota. Puedo crear juego y progresar con el balón y trabajo duro sin él. Lo que más quiero mejorar es mantener el mismo nivel para ayudar al equipo en todos los aspectos del juego y también quizás marcar uno o dos goles.

–Ha sido titular en los últimos seis partidos de Liga. ¿Se siente un jugador importante para el Celta?

–Pues sí, creo que mi papel es más importante ahora que antes, claro. Lo estoy disfrutando, pero también es una responsabilidad tener más minutos y me obliga a trabajar más duro para no decepcionar a la gente.

–Todavía no ha marcado aunque en el último partido se acercó bastante, pero sí ha dado algunas asistencias. La que le dio a Iago contra el Athletic fue maravillosa. Me pregunto sí fue un pase intencionado o un golpe de suerte.

–Fue un pase al espacio. Cuando juegas con futbolistas tan buenos como Iago o Gabri, hacen que el pase sea todavía mejor porque lo convierten en gol.

–Pero el pase fue increíble, con el exterior del pie justo al hueco para que Iago la empujara.

–Fue un buena asistencia, sí, pero sin la finalización no estaríamos hablando del pase. Eso es el fútbol.

–El siguiente paso, entonces, es empezar a marcar goles.

–Sí, claro. Creo que estoy llegando más al área, así que hay que seguir perseverando y tener confianza a ver si llega.

– A lo mejor lo consigue contra Osasuna.

–Eso sería perfecto.

–Hablemos de este próximo partido. El Celta llega seguramente a El Sadar en su mejor momento de la temporada. ¿Espera un partido muy distinto al que se jugó en Balaídos cuando debutó Carvalhal y el equipo cayó a puestos de descenso?

–Ahora estamos en un buen momento, jugando bien y ganando partidos, pero es muy importante que no nos confiemos y nos concentremos en el siguiente encuentro. Cuando un equipo lo está haciendo realmente bien y todo el mundo piensa que todo va bien es cuando pierdes el partido. Y no queremos que esto pase, así que tenemos que mantener la calma y concentrarnos en hacer bien nuestro trabajo para aprovechar la oportunidad.

–Osasuna es uno de los equipos más intensos de LaLiga. ¿Cómo se proponen contrastar esto?

–Creo que tenemos que hacer nuestro partido. Mantener la pelota, ser compactos para no concederles ocasiones y castigarles cuando ellos cometan errores.

–El Celta está a cuatro puntos del descenso y algunos más de Europa. ¿Debe el equipo mirar hacia arriba o hacia abajo?

–No creo que debamos mirar hacia ningún lado. Primero vamos a conseguir los puntos [que garanticen la permanencia] y después podemos hablar. La pasada temporada, en Holanda, hicieron falta 32 puntos para la salvación pero éramos 18 equipos. Aquí harán falta 41 o 42. Vamos a conseguirlos y después podremos hablar de otra cosa

–Imagino que el objetivo es conseguir esos 41 o 42 puntos lo antes posible.

–Claro. Creo que los próximos tres partidos que hay antes del parón de selecciones son una gran oportunidad. Pero bueno, en el fútbol, lo más importante siempre es el siguiente partido. Hay que ir paso a paso. No puedes pensar a largo plazo.

–¿La idea es conseguir un pleno en estos tres partidos?

–Solo ganar el siguiente. Pensamos partido a partido.

–¿Cual es su objetivo personal?

–Quiero seguir teniendo un montón de minutos, ese es mi objetivo. Ese y seguir mejorando. Me estoy encontrando más cómodo en la Liga, cada vez asumo más riesgos y soy más agresivo con la pelota. Quiero seguir evolucionando en este sentido y, sobre todo, ayudar al Celta a conseguir puntos.

–¿Qué compañero de equipo le ha sorprendido más en estos meses?

–Iago, claro. Había visto ya mucho fútbol español antes de venir al Celta y lo conocía de las selección española, pero es mucho mejor en persona. Es un futbolista realmente especial. Había jugado muy buenos futbolistas en Inglaterra y en la selección de Estados Unidos, pero Iago es otro nivel. Gabri [Veiga] también es un jugador muy especial con solo 20 años.

–Da la impresión de que usted ha encajado muy bien aquí, en Vigo.

–Disfruto mucho viviendo aquí.

–No le ha costado entonces adaptarse al cambio de vida

–No. Me encanta la comida aunque hay un montón de pequeñas cosas, como el horario de los restaurantes, que lo hacen un poco extraño, pero no ha sido difícil acostumbrarme.

–¿Está aquí solo o con alguien de la familia?

–Estoy solo, aunque mi novia viene a visitarme una o dos semanas al mes.

–Hábleme de esa tradición suya de celebrar las victorias con pulpo y marisco.

–Antes de mudarme mi padre me dijo que en Galicia estaba el mejor marisco del mundo, así que empecé a ir a restaurantes. La verdad es que me encanta el pulpo, es lo mejor, pero también todo lo demás. Así que cuando ganamos un partido me gusta a salir a cenar con mi novia o los amigos.