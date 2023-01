El Celta remata mucho a portería, pero anota pocos goles, menos de un por partido de promedio. Carlos Carvalhal quiere que esta estadística cambie mañana en Son Moix, donde el conjunto celeste se mide al Mallorca, uno de los mejores defensores de LaLiga, en busca de un triunfo muy necesario para poner distancia con los puestos de descenso.

“Si queremos ganar, necesitamos tener más eficacia”, ha destacado, en la rueda de prensa previa al encuentro, el preparador celeste, que elogiado la fortaleza defensiva del conjunto de Javier Aguirre. “Es una de las cuatro mejores defensas del campeonato, un equipo con una estructura defensiva muy fuerte, que sabe jugar y está bien organizado y es fuerte a balón parado”, ha advertido. No obstante, se ha mostrado optimista de cara al partido: “Vamos a estar preparados para llevarnos los tres puntos”.

🗣️ "𝐌𝐞 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐦𝐢𝐬 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨. 𝐘 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐨".



El entrenador del Celta señalado a la falta de puntería como el principal factor que ha impedido al Celta ganar algunos de sus últimos partidos y ha insistido en que contra un rival que encaja tan pocos goles como el Mallorca será imprescindible mejorar en esta faceta para llevarse los tres puntos. “Estamos creando siete oportunidades claras por partido. Contra el Villarreal tiramos 21 veces a portería, 14 frente al Elche y 17 contra el Sevilla. En Mallorca seguramente tendremos menos oportunidades de gol, con lo que vamos a tener que mejorar nuestra eficacia para ganar el partido”, ha reiterado.

Al técnico céltico le preocupa la falta de puntería de su equipo, pero ha opinado que se un problema subsanable. “Preocupar me preocupa porque queremos hacer goles, pero estaría mucho más preocupado si no hiciésemos oportunidades. Estamos llegando a portería con una densidad importante, pero necesitamos traducirlo en puntos”, ha indicado.

Mercado de fichajes

El preparador celeste ha pasado, por otra parte, de puntillas sobre el mercado de fichajes. No obstante, ha reconocido que el margen del club para abordar nuevas contrataciones es menor de lo que él creía. “Había una discrepancia. Cuando entré en el club pensé que el margen era mayor, incluso dije en alguna rueda de prensa que podríamos fichar a dos porque yo creía que por lo menos había margen para fichar a uno, pero la realidad no es así”, ha relatado Carvalhal, que no ha querido valorar la situación de Denis Suárez.

“Le he pedido a Juan Carlos [Calero], a Antonio [Chaves] y al presidente centrarme en mi trabajo, en todo lo que tiene que ver con el equipo. Tengo mucho que hacer y no quiero desperdiciar energías”, ha explicado. Pese a ello, el técnico ha confesado que todavía alberga una leve esperanza de que el Celta pueda incorporar algún jugador antes del 31 de enero: “No está en mis manos. Estoy satisfecho con la plantilla, pero el club sabe que, si es posible un fichaje, lo podemos buscar”.