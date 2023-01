“Más que nervioso, estaba enfadado por no marcar, pero ya he vuelto”

El gol marcado al Villarreal ha revitalizado a Jörgen Strand Larsen (Halden, Noruega, 2000), que espera que sea el primero de muchos con el Celta. El joven artillero noruego confiesa que no le está resultando fácil adaptarse al nivel y la velocidad con que se juega en LaLiga, pero siente que mejora rápido y agradece a sus compañeros (en especial a Iago Aspas) y a Carlos Carvalhal el gran apoyo que le han brindado en estos primeros meses en Vigo. Y no se olvida de la afición, cuyo cariño le ha hecho sentirse como en casa desde el primer día que pisó Balaídos.

–¿Cómo sienta volver a marcar?

–Por fin. Había pasado mucho tiempo, así que se juntaron un montón de emociones cuando anoté. Me fui corriendo directo hacia los aficionados para mostrarles lo contento que estaba y agradecerles todo el apoyo que me han mostrado. Me sentí feliz. Llevaba mucho sin marcar, pero ya estoy de vuelta.

–¿Se sentía nervioso o presionado por no haber anotado?

–Más bien enfadado. Soy un tipo alegre y me gusta estar contento, conectar con los aficionados y disfrutar del juego, pero también soy un delantero y como delantero siempre quieres marcar. Si no lo haces, es difícil. Lo hablé con Iago [Aspas] y él enseguida me tranquilizó. Me dijo que fuera paciente, que hiciese mi trabajo y el gol acabaría llegando, que esto funciona así, que él mismo había estado en la misma situación la pasada temporada. Al final es algo que le pasa a todos los delanteros y lo que hay que hacer es mantener la concentración.

–¿Le resultó difícil mantener la fe en su juego?

–Mi juego siempre ha estado ahí, así que solo tuve que trabajar duro y continuar haciendo lo mismo porque siempre he tenido oportunidades de marcar. Las tuve contra el Atlético, en mi primer partido contra el Cádiz. Había tenido oportunidades en casi todos los partidos y había estado muy cerca de marcar. Sabía que al final iba a llegar, como así fue.

–¿Le dio muchas vueltas a las ocasiones que falló?

–No mucho. Por supuesto que cuando fallas una oportunidad después del partido quieres ver que es lo que has hecho mal o lo que puedes mejorar. Es difícil, el nivel [en LaLiga] es alto. Los defensas y los porteros son muy buenos. Pero hay que seguir trabajando y llegará.

–¿Llegó a contarlas?

–No, no. Soy un tipo positivo. Siempre miro hacia adelante. Cuando fallo una oportunidad, intento olvidarlo y pensar en la siguiente. Cuando llevas tiempo sin marcar es difícil, pero igualmente hay que mirar hacia adelante.

–¿Qué hizo Carvalhal para animarle? ¿Le dio algún consejo?

–Me ha ayudado mucho. Me dijo que estuviese tranquilo. Me pidió que siguiese haciendo las cosas que estaba haciendo porque lo estaba haciendo muy bien. Me dijo que era importante para el equipo, que estaba peleando bien y creando buenas ocasiones, así que tenía que ser paciente con el gol. Y tenía razón.

–¿Le habló de la bolsa de keptchup?

–No lo hizo.

–Antes de jugar frente al Elche se le preguntó si le preocupaban los pocos goles que llevaban usted y Paciencia y el dijo que los delanteros eran como una bolsa de keptchup. Una vez que se abre, sale todo.

–Así es, especialmente si estás en un nuevo club y no marcas al principio necesitas un poco de tiempo. Una vez que llega el primer gol todo es más fácil. Estoy trabajando duro todos los días para marcar. Él lo hizo bien, en algún partido me puso en el banquillo para restarme presión e hizo que me sintiese mejor.

–En cuanto marcó, se fue directo a celebrarlo con los aficionados. ¿Qué pensó en ese momento?

–En el primer momento pensé que estaba en fuera de juego, pero miré al línea y vi que no había levantado la bandera, así que me sentí feliz y me fui corriendo directo hacia los hinchas. Al primero que vi fue al tipo del casco, así que me fui hacia él y antes de darme cuenta lo tenía puesto. Fue muy divertido.

–¿Por qué cree que ha conectado tan bien con la grada?

–Pues no lo sé. Tengo que decir es que me llevé una gran impresión de los fans el día de mi debut contra el Cádiz. Me gustó lo mucho que me animaran, yo traté de corresponderles e intenté darlo todo. A veces esto no es suficiente, pero al menos intenté dar todo lo que tenía, tanto si tenía que marcar, como interceptar, defender... traté de darlo todo e intenté mostrarles que siempre intento dar lo máximo. Creo que por eso tenemos esta buena conexión.

–Creo que también les gustó la personalidad que mostró cuando alzó los brazos para implicar a la grada en el partido.

–Me gusta que la hinchada esté con nosotros, así que trató de animarlos para que estén con nosotros. Tengo mi pequeño carácter.

– Defínase como delantero.

– Creo que tengo un poco de todo. Soy bueno con la pelota, puedo correr, puedo defender, puedo marcar, pero por encima de todo soy un jugador de equipo. No hay nada que me guste más que marcar goles, pero si veo a un compañero mejor situado, no dudaré en pasarle la pelota. Desde que era muy joven he marcado muchos goles y eso es lo que intento construir ahora, pero cada paso que doy es más difícil.

–Pero los delanteros también tienen que ser egoístas.

–Por supuesto. El delantero tiene que ser egoísta y también he sido egoísta a lo largo de mi carrera. Si tengo la oportunidad de tirar, claro que lo haré, pero a veces también es importante para el equipo que el delantero no sea egoísta.

–¿En qué cree que tiene que mejorar?

–Tengo que mejorar en lo que he hecho mal, averiguar cómo puedo mejorar mis posibilidades de marcar. Si debía haber tirado con la izquierda o con la derecha, ese tipo de cosas. Es difícil, pero solo llevo aquí cuatro meses, así que tengo que se paciente.

–¿Ha sido un gran desafío venir a LaLiga? ¿Cambia mucho el juego con respecto a la Eredivisie?

–Ha sido un desafío y un cambio enorme, sí. Primero cambié la liga noruega por la neerlandesa y ya fue un gran cambio. Y venir a LaLiga ha sido todavía mucho mayor. La pelota va aquí mucho más rápido y se juega más al primer toque. En el Groningen se jugaba bastante más despacio. El cambio ha sido grande. Estoy intentando adaptarme, pero todavía me va a llevar algo de tiempo.

–¿Le gusta el fútbol que se juega aquí?

– Me encanta, sí, porque es muy técnico. Soy jugador muy alto, pero me gusta más llevar la pelota al piso que jugar por arriba.

–Recientemente dijo que cuando firmó por el Celta no sabía mucho del club ni de la ciudad de Vigo. ¿Por qué entonces apostó tan fuerte por venir aquí?

–Cuando un club se interesa tanto por ti es difícil saber todo de él. Conocía a Iago Aspas, por supuesto, y que aquí hay buena comida y buen marisco. Pequeñas cosas. No sabía demasiado del club, pero en cuanto me llamaron lo investigué. Vi que era un bonito sitio, que tenía una gran afición, todo estaba bien, así que decidí venirme. Tenía otras opciones, pero realmente quería venir aquí y creo que ha sido una muy buena elección.

–Ha firmado un contrato de seis años. ¿Cree que va a encajar aquí a largo plazo?

–Es un contrato largo, pero creo que la experiencia será buena para mí y para el Celta. Voy a continuar haciendo mi trabajo, aprendiendo español un poco, porque esto también facilita las cosas en el campo.

–¿Está tomando clases? [La entrevista se hizo en inglés]

– Sí, tengo un profesora que es muy buena profesora y me está ayudando mucho. Intento hablar un poco español en el vestuario, aunque no me resulta fácil y me va a llevar algo de tiempo.

– ¿Qué es lo que más le ha sorprendido ?

–Pues el gran nivel y la rapidez con que se juega en Laliga, pero también la cultura española, el modo en que se vive aquí, la merienda, la cena a las nueve o a las diez de la noche. En Noruega se cena a las cuatro de la tarde. El estilo de vida es muy diferente, pero me encanta. Todo me gusta. Vivo en un bonito sitio, el equipo es estupendo, los chicos son fantásticos, así que, sí, estoy muy a gusto aquí.

–¿Qué sabe del Mallorca, el próximo rival del Celta?

–No demasiado. Sé que están haciendo muy buena temporada y que tienen un delantero que marca muchos goles. Sé que en Mallorca hace calor [Risas]. Del equipo no sé mucho. Sé que juegan con cinco defensas y que va a ser un partido difícil, pero vamos a ir a por los tres puntos, por supuesto.

– ¿Pueden ser el triunfo de Elche y el empate contra el Villarreal el punto de inflexión que necesita el Celta para despegar en la clasificación?

– Eso espero. En los cuatro últimos partidos nos hemos enfrentado al Sevilla, el Espanyol, el Elche y el Villarreal. Y quitando el segundo tiempo contra el Espanyol, creo que hemos hecho bastantes buenas actuaciones. Al Sevilla le pudimos ganar en casa y creo que contra el Villarreal jugamos muy bien y también merecimos llevarnos los tres puntos. Estas buenas actuaciones nos han dado mucho confianza, así que vamos a ganar a Mallorca sabiendo que va a ser difícil.

–En la segunda parte contra el Villarreal seguramente jugaron el mejor fútbol de toda la temporada. ¿Qué hay que hacer para trasladar estas buenas sensaciones en el campo al marcador?

–Es verdad que los resultados no nos acaban de acompañar, pero lo más importante es hacerlo, jugar bien. Pasa lo mismo conmigo. Si juego bien, es más fácil que marque. Con el equipo es igual, si jugamos bien, más tarde que temprano vamos a ganar partidos.

–¿Será titular en Mallorca?

–No lo sé. Yo siempre quiero empezar los partidos, quiero enseñar mis cualidades, pero si tengo que salir desde el banquillo, como contra el Villarreal, y jugar 45 minutos o 30 o los que sean estaré preparado.

–¿Se llevará un disgusto si no es titular?

–No, nunca. Claro que siempre quieres ser titular, pero no te puedes disgustar si lo haces no estás ayudando al equipo, no estás en el estado de ánimo adecuado y eso puede influir en el marcador. Hay que estar preparado, concentrado y con hambre.

–¿Qué representa para usted formar pareja con Iago Aspas?

–Lo primero de todo es un gran honor porque es un futbolista enorme. Ha hecho mucho por el Celta y por la selección española, es realmente buen jugador y, por supuesto, estoy aprendiendo mucho de él. Me está ayudando mucho. No está en las nubes, es un tipo normal, con los pies en la tierra. Si hago algo mal, me lo dice e intenta asesorarme; si es él que se equivoca, te pide perdón. Tenemos una muy buena relación, es un tipo fantástico, nada divo. Es una superestrella en el campo, pero un tipo de lo más normal. Un tío corriente y un futbolista asombroso.

–¿El objetivo del Celta es conseguir la permanencia sin pasar apuros o cree que el equipo podría pelear por algo más?

–Ahora mismo tenemos que entender que estamos abajo pero, como hemos hablado antes, estamos jugando bien y hemos mejorado. Tenemos que seguir por este camino y en unas semanas veremos dónde estamos. Si seguimos en la misma posición en la tabla, tendremos que seguir luchando, pero si escalamos algunas posiciones quizá podremos mirar más arriba.

–Ahora mismo hay cuatro o cinco equipos en un pañuelo luchando por escapar del descenso. ¿Es una ventaja o puede ser un problema?

–Exactamente, por eso son tan importantes los próximos partidos. Será fundamental no perder e intentar conseguir el mayor número de puntos que podamos.

¿Cuál es su objetivo personal para la temporada? ¿Se ha marcado una cifra de goles?

–No, no. Hasta hace poco estaba en cero y pensaba en uno. Ahora que tengo uno pienso en el segundo, y así sucesivamente.

–El primero podría ser un punto de inflexión

–Eso espero. Hay que tener calma y continuar con las mismas cosas. En mi anterior club en diciembre llevaba un gol y acabé marcando 14. Todo es posible, pero ahora mismo solo pienso en el segundo gol y luego pensaré en el tercero.

–¿Cree que podría igualar los 14 goles de la pasada temporada?

–Quién sabe. Es difícil. Con el comienzo que he tenido va a ser duro, pero intentaré mejorar. Pero la primera temporada siempre es dura.

–¿Es aquí en Vigo?

–Muy feliz.

–¿No siente morriña de Noruega?

–No, llevo viviendo solo, sin mis padres, desde los 15 años, así que estoy acostumbrado.