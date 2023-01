Los caminos de Denis Suárez y el Celta están condenados a separarse. Aunque la cuestión se mantiene en el cuándo. El futbolista ansía desencallar la situación que le ha llevado a pasar media temporada en la grada. Para solucionarlo, sabe que la única vía es vestir otra camiseta distinta a la celeste. El club, entre tanto, conserva su postura inicial y no dejará marchar al de Salceda antes de que finalice su contrato si antes no llega una buena oferta. La opción de que se salga libre nunca ha estado encima de la mesa.

En las últimas horas se ha relacionado a Denis Suárez con el Espanyol en una operación que llevaría al centrocampista al equipo perico este mismo mercado de enero. Sin embargo, el Celta sigue a la espera de una oferta. Insisten, de hecho, en que no han recibido ninguna propuesta por el canterano. Denis, que queda libre en junio y desde el 1 de enero tiene libertad para negociar su incorporación a final de temporada a cualquier equipo, no se irá en este mercado salvo que el Celta obtenga algún beneficio. No se contemplan alternativas como una cesión en la que la entidad viguesa se haga cargo de parte de la ficha de Denis Suárez.

Tal y como están las cosas, Denis tendrá que aguardar a la extinción de su contrato, en junio, para irse de Vigo. El mejor colocado para hacerse con sus servicios a partir de esa fecha es el Villarreal de Quique Setién. Allí, en Castellón, guardan un grato recuerdo del gallego y están interesados en firmarle. Falta por saber si ese final previsible se podría adelantar a este mismo enero en el caso de que el 'submarino amarillo' haga una apuesta que satisfaga los intereses del Celta.