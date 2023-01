El entrenador del Villarreal, Quique Setién, señaló en rueda de prensa que el Celta es un adversario que cuenta con jugadores de calidad y registros futbolísticos que les pueden complicar mucho.

“El Celta tiene registros con los que nos puede hacer daño sin duda, por lo que sabemos que nos van a comprometer en muchas fases del partido. Es un equipo que, a pesar de estar en la zona baja de la tabla, cuenta con muy buenos futbolistas, por lo que debemos tratar por todos los medios de imponer nuestro juego y estar al más alto nivel”, recalcó. Tras el buen momento de juego de su equipo, que ratificó con el triunfo de la pasada jornada ante el Real Madrid, el técnico comentó que les ha dicho a sus jugadores que “lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien, pero que todavía no hemos hecho nada”.

“En realidad, lo importante es mantener una línea de rendimiento, que es sin duda a lo que más valor le doy. Independientemente de los rivales y las motivaciones que tengas, lo más importante es mantener una línea regular de juego. Tenemos que sumar los mismos registros y las mismas intenciones de juego que demostramos en el partido anterior”, añadió. Setién informó de que cuenta con las bajas de Jackson, Lo Celso y Pedraza por lesión y los sancionados Albiol y Baena; mientras que de Capoue indicó que “ya se ha ejercitado” con ellos “bien” y “está bastante recuperado”.

Respecto al posible interés del Villarreal por los jugadores del Celta Gabri Veiga y Denis Suárez, comentó del primero: “Sí que es cierto que lo hemos estado viendo y ya le conocemos; es un buen futbolista con talento y con un futuro por delante extraordinario, esto es obvio. Lo que está haciendo, se lo está ganando en el campo con sus actuaciones y su forma de ser. Y bueno, es un jugador a tener en cuenta”.“Denis es un jugador que siempre me ha gustado, pero aquí tenemos muchos centrocampistas y de mucha calidad ahora mismo. Me parece que son siete centrocampistas los que tenemos, son muchos jugadores que están en un momento bueno, por lo que esto es un tema de especulaciones”, agregó Setién.

Preguntado por cómo afronta esta buena dinámica del equipo tras las crítica, dijo: “Soy una persona que cree en lo que hace, por lo que si hay algo en lo que destaco es que soy fiel a mis principios y a mis valores. Siempre tengo dudas en muchas cosas, pero en lo esencial siempre he tenido las cosas muy claras. Sé lo que me gusta, lo que puedo o no hacer, y es una cuestión de convencimiento y de tiempo”.