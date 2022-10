Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta, lamentó que el Getafe marcara “en su único tiro a portería”, y consideró “una injusticia” el empate pese a que el tanto de los suyos llegó en el minuto 88. “Hemos merecido los tres puntos, pero cuando vienes medio cruzado, con un tiro te golpean. El equipo fue protagonista del inicio al final. Lo intentamos de todas maneras pero se nos escapan dos puntos de una manera injusta. Hemos mejorado mucho pero nos sigue faltando gol”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.

Aplaudió que su equipo fuese capaz de “sostener” el juego pese al tanto de Enes Ünal al filo del descanso, y admitió que una derrota hubiera sido “muy dura” de asimilar porque, a su juicio, fueron “muy superiores” al Getafe.

“Jugando así vamos a ganar muchos partidos. Hubo un cambio de imagen respecto al final del partido pasado en Valladolid. Creo que hemos pateado 17 veces y hemos tenido más del 70 por ciento de la posesión. Cortamos la mala racha pero nos queda el sabor amargo de que se nos fueron dos puntos”, insistió.

“No sufrimos transiciones, no sufrimos contragolpes, no sufrimos tiro al arco”, enumeró el preparador argentino. “Destaco la convicción del equipo de sostener la forma; de recibir un gol y seguir sosteniendo, desde el juego, la búsqueda... Nos vamos todos con el dolor de los dos puntos que se fueron”.

“El plan era no entrar en desesperación y sostener la idea de juego, y lo hicimos. Corregimos un montón de cosas. No nos han llegado, jugamos en campo rival, con los espacios apretados”, insiste. “El déficit que seguimos teniendo es marcar más en relación a lo que generamos

“El empate se veía venir. El tema era que nos quedaran minutos para poder ganarlo”, lamentó Coudet. “Hubiese sido muy duro perder con esta injusticia. Hemos competido en todos los partidos. Jugando así el equipo va a ganar muchos partidos”.

Ariel Broggi fue expulsado. Coudet explica: “Estábamos tratando de exponer al cuarto árbitro de buena forma que eran pocos minutos de descuento. Se tardaron dos en revisar la jugada del gol. No sabemos si hubiese cambiado”.

El Celta informó que Mallo sufre una lesión en el bíceps femoral derecho, de la que será examinado en los próximos días. Coudet es optimista: “Le molestó ahí atrás en la pierna pero no sabría decir. No debe haber sido muy grave porque pudo continuar en el campo. Si hubiese sido un desgarro grave no podría ni caminar”.