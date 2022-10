Imanol Alguacil destacó la importancia del triunfo logrado en Balaídos en un partido “muy complicado” ante “un gran equipo”. El técnico de la Real s consideró, al igual que su homólogo celeste, que el encuentro que se definió por “pequeños detalles”. Imanol encadenó ayer la séptima victoria consecutiva de su equipo, pero no se deja llevar por la euforia. “Tenemos que tener humildad y pensar que no hemos hecho nada. Ahora sólo tenemos la mente puesta en el partido contra el Mallorca, no cambiamos. Siempre pensamos en el próximo partido. El secreto está en no venirse arriba, seguir con los pies en el suelo”, declaró.

El técnico vasco dijo que “el fútbol es aciertos y errores”, por eso se define por “pequeños detalles”. “Si el Celta no está más arriba es por esos pequeños detalles, esos pequeños detalles que a nosotros últimamente nos están saliendo de cara porque intentamos que haya más cosas positivas en el juego. Era un partido muy complicado y lo sacamos adelante”, subrayó. Imanol se alegró especialmente por Illarra: “Su alegría es la mía, la del equipo, la de todos porque ha sido ejemplar su comportamiento durante todo este tiempo, primero cuando estuvo lesionado y ahora cuando está jugando menos”.