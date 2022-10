Hay salones de baile que siguen vedados para el Celta de Coudet, incapaz de dar ese salto que le permita noquear a la nobleza del fútbol español, su cuenta pendiente. Todo se queda siempre en buenas intenciones, en partidos emocionantes y esfuerzos generosos, pero a la hora de la verdad, cuando llega el momento de ingresar en ese club aparece un portero que les dice que no pueden entrar porque llevan zapatillas. Una sucesión de derrotas honrosas, –de las que llenan el orgullo pero vacían el estómago–, acumula el Celta contra los equipos de la zona alta. A casi todos les da una mala tarde, les somete en muchos momentos, les ataca y muerde con saña, pero nada más. Le falta contundencia en el área rival y le falta rigor en la suya para aspirar a más. Eso, que no le lastra contra los rivales de la zona baja, le penaliza contra equipos llenos de recursos como esta Real Sociedad que ayer ganó en Balaídos sin saber muy bien cómo. Le bastaron un par de remates (el segundo de ellos ridículo) y una defensa ordenada que frenó las acometidas de un Celta que sufre una exagerada dependencia de Aspas. Si el moañés no ve la portería rival casi nadie es capaz de hacerlo. No aportan los centrales en el balón parado, tampoco los centrocampistas y Larsen, el descubrimiento de la temporada, bastante tiene con salir entero de la guerra que cada domingo vive contra los centrales rivales. Faltan amenazas para el rival.

Así, el Celta fue incapaz de transformar en el marcador el esfuerzo que hizo en el primer tiempo. Ejemplar en la presión, los vigueses asfixiaron a la Real Sociedad y no la dejaron respirar. Tenía Coudet bien preparado el partido, supo dónde apretar a los realistas, anuló las vías para llegar a su legión de volantes (donde se alineaba Brais Méndez) y descargó con mucha gente en el área de Remiro. Lo hizo con los laterales muy altos (Mallo y Galán llegaron de forma recurrente, pero no estuvieron precisos en los envíos), a través de la circulación pausada, del robo o de la búsqueda de Larsen que las gana absolutamente todas (salvo que le piten falta, algo que ya es una dolorosa costumbre). Lo malo es que el Celta no acababa sus llegadas o elegía una mala solución final. Todo lo contrario hizo la Real Sociedad que en la primera situación de peligro en el área viguesa la resolvió Illarramendi con un certero remate desde fuera del área que se coló junto al palo izquierdo de Marchesín. Cuatro años llevaba el guipuzcoano sin marcar un gol en Primera, pero para esas cosas está el Celta, ejemplar en rescatar causas perdidas. Los vigueses no acusaron el golpe y encontraron consuelo muy pronto. Interceptó Iago Aspas un mal pase de Zubimendi –de esos que Luis Enrique no debe ver– y se plantó ante Remiro para batirle con la eficacia y clase de los elegidos. Ni pestañeó el de Moaña ante el meta rival. La Real Sociedad sí se resintió de ese palo. Estaban incómodos los de Imanol sin conectar con sus puntas, engullidos por la presión viguesa y por ese Aidoo que cuidaba de su espalda y de la de sus compañeros de línea. Kubo, arrollado por el trolebús ghanés, puede dar fe de ello. Eso permitió al Celta instalarse alrededor del área realista, pero le siguió faltando finura en el último pase, contundencia en el remate y alguna aportación de jugadores como Oscar o Cervi a quienes no se puede discutir su trabajo defensivo, pero que apenas generan desde sus sectores. Una laguna inmensa para el Celta. Imanol sentía que aquello se le iba de las manos. Reclutó a Merino en el descanso para que pusiese un poco de orden, pero el Celta siguió firme en su plan. Gabri Veiga, que sí produce algo diferente cada vez que el balón le cae en los pies, probó suerte desde lejos, como también hicieron Cervi y Oscar Rodríguez. El problema es que el Celta es como el obrero que después de trabajar como un animal llega a casa y tira el sueldo por la ventana para felicidad de su vecindario. La Real Sociedad se encontró el segundo gol en un saque de esquina en el que Zubeldia remató en el área pequeña con los dos pies en el suelo. Faltó que le aplaudiesen. Es verdad que el lanzamiento de Brais –muy perdido toda la tarde, como si el trance de regresar a casa le hubiese pasado factura– fue extraordinario, pero la despreocupación viguesa también. Ya le costó más al Celta asumir ese mazazo. La Real se aplicó en interrumpir el juego para incomodar las transiciones viguesas y Coudet decidió actuar, sin mucha suerte, en el partido. Sacó a Mingueza para jugar con una línea de tres defensas y poco después echó mano de Carles Pérez por Veiga, el medio que más peligro podía general en el área rival. Siguieron en el campo Cervi y Oscar languideciendo. El delantero catalán rozó el gol del empate en un deslumbrante misil desde fuera de área al que respondió Remiro con una mano espectacular. Fue la última ocasión del Celta de cambiar su destino. En el campo se instaló un cierto desorden que se transformó en desmadre cuando entró en escena Paciencia para jugar con dos nueves con Aspas acomodado a la izquierda. El Celta no se resignó, pero ya no era capaz de encontrar una forma de llegar junto a Remiro. La Real Sociedad se había quitado el susto de encima y sus defensas se valieron para defender la lluvia de centros con la que el Celta despidió el partido. Otra vez los vigueses fallaban en su intento por derribar a uno de los equipos de la zona alta, otra vez esos detalles que por algún motivo siempre caen del mismo lado.