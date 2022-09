El entrenador del Celta B, Claudio GIráldez, no ha desvelado a primera hora de la tarde si Veiga, Carlos Domínguez y otros jugadores que trabajan con el primer equipo entrarán en su convocatoria: "Todos han entrenado la semana habitual con el primer equipo salvo hoy, que van a hacer sesión con nosotros. Se tomará la decisión esta noche, en función de cómo veamos al equipo hoy y lo que el club decida a lo largo de la tarde". Descarta que esta incógnita lo haya condicionado: "Han estado otros días con nosotros. No vamos a cambiar el plan del partido por que esté un jugador o no. La idea de lo que queremos hacer la tenemos clara todos. Han estado en dinámicas de vestuario, de vídeos, de charlas… Y han estado otras semanas y que yo conozco mucho, que yo he entrenado. Mientras vengan en estado físico y mental bueno, será positivo para nosotros".

Veiga ha sido el protagonista del derbi, por su excelente rendimiento en Primera y por su participación en la tangana del último duelo con el Deportivo (2-1) sin siquiera saber si jugará. "Es una persona muy tranquila. Ha madurado mucho y muy rápido en los últimos años", indica Giráldez. "Parte del proceso es adaptarse a este tipo de situaciones; a escuchar hablar mucho de ti, a veces bien y a veces mal. Hay que afrontarlo con estabilidad emocional. En ese aspecto él es un ejemplo. Ayer estuvimos con él. Está tranquilo y preparado, tanto si juega como si no. Está dando pasos muy firmes de cara a ser profesional. No tiene que desviarse de ese camino".

"No entrará por decreto cualquier jugador que haya entrado en el primer equipo", matiza finalmente. "Veremos cómo está la gente. La decisión final es consensuada de todas las partes del club".

El Celta B y el Deportivo estrenarán el nuevo césped de Balaídos: "Confiamos en que el césped esté bien. Lo hace una empresa hiperprofesional que ha trabajado en campos en estos momentos de mucha más trascendencia que un partido de Primera RFEF. Esperemos que esté perfecto y contribuya al espectáculo". Añade que el ambiente "es un componente muy importante. Es un derbi, con una expectación y una manera de entender el partido previamente distinta por parte de la gente que nos rodea. Hay que afrontarlo con naturalidad. Es una palabra que he repetido mucho en el vestuario: hay que ser naturales. Nos preparamos bien para evitar las fortalezas del rival y aprovechar sus debilidades. Pase lo que pase estamos en la jornada 5 y tenemos que ir construyendo a jugadores para Primera".

Respecto a la expectación de la afición, señala: "Estamos encantados de que haya gente. El objetivo es prepararnos para que los chicos estén habituados a ese tipo de partidos. Hemos intentando que la gente esté lo más centrada posible en lo que pasa dentro del terreno de juego y no en lo que pasa fuera. Esperamos que el ruido y la expectación se queden en motivación en el previo y en el post".

No le preocupa la falta de costumbre de jugar en Balaídos: "Nosotros queremos jugar siempre que podamos en Balaídos. Es el escenario ideal para lo que queremos hacer en el terreno de juego. Los chicos tienen que acostumbrarse a jugar en campos de Primera División. Están aquí para jugar algún día en Primera División".

También Giráldez es un canterano y aunque ha participado como entrenador en muchos derbis de categorías inferiores, reconoce: "Es un partido precioso, no solo porque sea el Dépor. Es el primer partido que dirijo en Balaídos. Es una motivación para todo el cuerpo técnico. Me he enfrentado muchas veces al Dépor, pero no tiene nada que ver. Es una ilusión pero también son tres puntos que valen igual que cualquier otro día. Tenemos que competir bien y ser muy estableces emocionalmente del primer al último minuto. El que supere los obstáculos y los minipartidos más cerca estará de llevarse la victoria. Debemos ser los primeros en mostrar esa estabilidad".

Valora esos duelos entre el filial y el Dépor que anteceden al de mañana: "El pasado y la historia valen para aprender, no para mucho más. Somos un equipo en construcción y jugamos contra uno de los rivales más potentes de la categoría. El Dépor te puede meter cinco y le puedes ganar. Esa la realidad de años atrás, con la que nos tenemos que quedar. Son equipos distintos, temporada distinta, dinámicas distintas. Quiero que el equipo aprenda de lo que pasó en Balaídos el año pasado. No me gustaría que se repitiese ni para bien ni para mal. Tenemos que dar imagen de equipo estable, saber ganar y saber perder. Esas cosas no se pueden repetir".

El Celta B, con una profunda remodelación de su plantilla, está en contrucción, pero Giráldez advierte: "No hay tanto tiempo como parece. Estamos en una competición muy difícil. Cualquier partido tiene momentos en que se puede escapar o te lo puedes llevar tú si aprietas. Tenemos que ir construyendo el equipo lo más rápido posible. El otro día quedé contento de cómo compitió el equipo en un contexto desfavorable por el viaje, el campo… Pero este fin de semana es un contexto totalmente distinto. Tenemos que estar mucho mejor con la pelota y dominar la fase de construcción, que el otro día casi no existió. Y mejorar nuestra autoestima en la categoría. Muchos jugadores vienen de años malos y eso lleva un proceso de curación. Dimos un paso adelante, la semana está siendo buena y ojalá los resultados nos acompañen".

Analiza al Deportivo: "Ha cambiado mucho fondo de armario, con doce o trece incorporaciones, pero de los que están jugando siete u ocho son del año pasado. Eso les da una estabilidad en muchas fases del juego que equipos como nosotros no la tenemos. Es una plantilla muy potente para este grupo. Pero como todos, tienen sus debilidades y tenemos que tener claro cuáles son y aprovecharlas. Por momentos nos tocará sufrir y por momentos, ser martillo".

"Nosotros vamos a intentar llevar el control del juego desde la posesión", promete. "A veces lo consigues y a veces, no. No nos negamos a hacer daño robando y corriendo. Tenemos que tener recursos. Jugamos contra un rival de un nivel muy alto a nivel técnico, defensivo y ofensivo. Costará más que otros días. Si tenemos el balón mucho tiempo, estaremos más cómodos".

Giráldez ha cambiado bastante sus alineaciones en estas primeras jornadas y así seguirá siendo: "Este año tenemos una plantilla muy equilibrada en cuanto a nivel. Es muy parejo del jugador 1 al 23. Eso provoca una competitividad interna muy alta. Debe ser uno de nuestros avales, que la gente apriete en el día a día, que entrene muy bien y aproveche las sinergias dentro del terreno de juego. No soy amante de repetir once y tener un bloque igual todas las semanas. Nuestra plantilla se da a eso. Los chicos lo saben y tienen que esforzarse".

Hugo Sotelo quedó fuera de la última convocatoria. "Hugo está bien, está entrenando con normalidad. La semana pasada convocamos a 20 y decidí que, por el tipo de contexto, no llevarlo. Tiene que aprender, asumir cada vez más responsabilidades, meter más cosas en la mochila y competir en contextos que no son favorables para él. Está en el camino correcto".

Giráldez maneja hasta 30 jugadores entre Celta B, Celta C y juvenil, pero matiza: "Los jugadores saben quiénes participan en el día a día con nosotros, que están en dinámica habitual. Tanto yo como el club consideramos que tienen nivel para jugar en Primera RFEF. Algunos jugadores tienen la suerte de poder jugar también con el juvenil o el C. Otros tienen ficha del B y una única oportunidad de jugar con el filial o hacia arriba con el primer equipo. Los roles son cambiantes. Aquí no hay titulares ni suplentes por decreto. Lo repito hasta la saciedad en el vestuario".

Robert Carril vuelve al Celta tras una temporada en la cantera del Villarreal. “Acaba de llegar. No hay que tener prisa. Acaba de afrontar un cambio en su vida, ver cómo se adapta y cómo ésta. Evidentemente por capacidad es un jugador con mucho futuro. Aquí confíamos mucho en él durante mucho tiempo. Él decidió en un momento de su vida salir, lo respetamos, ahora vuelve y será uno más. Si se lo gana, tendrá oportunidad de estar donde él se proponga porque tiene nivel para ello. Con calma. Acaba de aterrizar. No hay que poner etiquetas ni losas encima de él”, indica sobre en qué equipo militará.