Luis Enrique ha ofrecido la convocatoria para los dos últimos amistosos previos al Mundial. El seleccionador la ha publicado en esta ocasión mediante un vídeo en el que compartía paseo ciclista por la sierra de Madrid con uno de sus ayudantes, Aitor Unzué, hijo de Juan Carlos Unzué, que trabajó en el cuerpo técnico de su padre en el Celta. Este homenaje a la recién terminada Vuelta a España ha supuesto también el portazo definitivo de Luis Enrique a Iago Aspas.

Ni el fenomenal arranque de temporada del moañés ni las lesiones de convocados habituales, como Rodrigo, Dani Olmo y Gerard Moreno, o la situación de Raúl de Tomás, que no podrá jugar con el Rayo Vallecano hasta enero, le han proporcionado una oportunidad a Aspas. En tales circunstancias, poco más podrá hacer hasta el 9 de noviembre, cuando se dará la lista definitiva para Catar.

Luis Enrique sí se ha mostrado sensible al buen inicio de temporada de Borja Iglesias. No así al de Brais Méndez. Nico Williams, sensación del Athletic Club, y Guillamón son otras novedades en una lista en general conservadora, lo que se esperaba al ser la última antes del Mundial. Luis Enrique no ha dudado en llamar a jugadores de su confianza pese a que puedan estar disponiendo de escasos minutos en sus equipos, como Jordi Alba y Marco Asensio.

España se medirá a Suiza el próximo 24 de septiembre en La Romareda de Zaragoza y tres días después visitará a su vecino en la localidad portuguesa de Braga, en lo que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Catar del mes de noviembre.