¿Una última oportunidad para Iago?

Luis Enrique Martínez hará oficial el viernes la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Suiza y Portugal, última lista que el seleccionador nacional ofrecerá antes de la definitiva para el Mundial de Catar que arranca el próximo 20 de noviembre. Esta última citación, en la que aspirar a entrar Iago Aspas, no va a diferir ya gran cosa de la relación de jugadores que participen en la Copa del Mundo.

A pesar del sistemático ninguneo del responsable de la Roja a los méritos de la estrella del Celta y los espectaculares números con que el moañés ha arrancado el nuevo curso, Aspas nunca ha sido plato del gusto de Luis Enrique, que ha preferido contar en estos años con delanteros más jóvenes para renovar el equipo nacional, obviando los números del máximo artillero español ha presentado, con incomparable regularidad, cada nueva campaña.

Aspas nunca ha bajado su rendimiento. Cada temporada, el delantero del Celta ha acudido puntual a su cita con el gol. El pasado curso se llevó su cuarto Trofeo Zarra –logro que antes solo había conseguido David Villa– y este ejercicio golpea, si cabe, con más fuerza a la puerta de la Roja: cuatro jornadas consecutivas marcando, 5 goles en 5 partidos, líder nacional del gol en LaLiga superado apenas por el azulgrana Robert Lewandowski, con 6 tantos, tras el gol del polaco en esta última jornada al Cádiz.

Aunque los espectaculares números de Aspas nunca ha tenido efecto en Luis Enrique, el bajo estado de forma y las lesiones sufridas por algunos de sus principales competidores podrían abrir por sorpresa la puerta del equipo nacional para la cita previa al Mundial.

Luis Enrique no va a poder contar con Gerard Moreno, lesionado el pasado domingo en el duelo liguero frente al Betis, ni Mikel Oyarzabal, que se recupera desde hace meses de una grave lesión, y no parece plausible que convoque a Raúl de Tomás, quien lleva tiempo ejercitándose en solitario y ya no va a jugar con el Espanyol hasta que se formalice su incorporación al Rayo Vallecano el próximo mes de enero.

Pese a las previsibles ausencias de Gerard Moreno y RDT, a Aspas le restan todavía un buen número de competidores que, a juzgar por lo ocurrido, en estos últimos años, están por delante en el orden de preferencias de Luis Enrique. Álvaro Morata, Pablo Sarabia, Ferrán Torres y Dani Olmo han sido recurrentes en sus convocatorias. Ansu Fati parece tener plaza asegurada, pese al cuidado con que Xavi Hernández dosifica sus apariciones en el Barça para evitar una recaída de las lesiones que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego en los últimos años. Tampoco Rodrigo Moreno, a quien Luis Enrique no convoca desde hace casi dos años, parece una opción viable por causa de la lesión en el hombro sufrida por el artillero del Leeds United en su reciente compromiso liguero contra el Everton. Adama Traoré, mientras, no ha sido llamado por Luis Enrique desde hace un año y su rendimiento goleador con el Wolverhampton no parece justificar su retorno a la selección.

Mucho más despejado tiene el camino Álvaro Morata. El delantero colchonero ha hecho goles en sus últimas comparecencias con la Roja, es un futbolistas del gusto del técnico y ha iniciado el curso con buenas prestaciones, aunque sus números no resisten la comparación con los de Iago Aspas, ni en las últimas temporadas en LaLiga, ni en lo que se lleva disputado de curso, ni la comparativa de goles marcados por minutos jugados con la selección.

Ante la previsible ausencia en la lista del viernes de varios de los delanteros habitualmente convocados por Luis Enrique, otros aspirantes llaman a la puerta de la selección. Los que han presentado más méritos son el bético Borja Iglesias y el perico Joselu Mato, ambos formados en la cantera del Celta. Los dos han iniciado el curso enchufados y presentan excelentes números desde la pasada temporada: 10 goles el compostelano y 12 el de Silleda. Iglesias suma este curso 4 goles en seis partidos y es el tercero en el escalafón del gol en LaLiga, mientras que Joselu contabiliza 3 tantos en 5 encuentros con el Espanyol.

La mejor relación de goles por minuto jugado

Ninguno de los futbolistas seleccionables por Luis Enrique presenta los números de Iago Aspas y muy pocos de ellos se acercan a las prestaciones goleadoras que desde hace ya bastantes años vienen ofreciendo el delantero celeste, tanto en la competición doméstica como en la selección española. Gerard Moreno, ganador de dos Zarras, es el que más se acerca en registros goleadores al delantero del Celta en LaLiga, mientras que Pablo Sarabia y Mikel Oyarzabal con los que presentan, tras el moañés, mayor eficacia con la Roja en relación al número de minutos jugados.

Pocos indicadores hay más fiables que el números de goles por minutos jugados y en este parámetro ninguno supera los 113 minutos que el jugador del Celta necesita estar sobre el terreno de juego para anotar con el equipo nacional. Y esto teniendo en cuenta que Aspas no ha disputado por ahora un solo encuentro completo con la selección y apenas un par de ellos como titular con Luis Enrique, que no lo convoca desde junio de 2019, hace más de tres años. Después de Iago Aspas, el más eficiente es Pablo Sarabia. El delantero del PSG marca con la selección cada 126 minutos sobre el césped; Oyarzabal cada 150 y Gerard y Rodrigo Moreno cada 176. Peores números presenta Raúl de Tomás, con una ratio goleadora de un gol cada 198 minutos de juego, mientras que Ansu Fati anota cada 249 minutos sobre el campo, Ferrán Torres cada 308 y Dani Olmo cada 358. Uno de los peores registros es, curiosamente, el de Álvaro Morata. El delantero centro del Atlético de Madrid necesita que 570 minutos para anotar un gol con la selección. Bastantes más, nada menos que 1.560, precisa Marco Asensio, mientras que Adama Traore todavía no se ha estrenado como goleador con la Roja, aunque solo ha jugado 266 minutos.