El Celta jugará en Mestalla con una camiseta roja, que no figuraba en el catálogo inicial de esta temporada. La ha encargado específicamente para este encuentro. Su intención era medirse al Valencia con la segunda equipación, negra, pero no se lo permitirán. Desde el club no han aclarado si esta camiseta roja ya quedará instalada como tercera alternativa para lo que resta de campaña.

Anda el Celta a vueltas con el vestuario desde pretemporada, cuando un retraso en el vuelo que llevaba su ropa a México le obligó a jugar contra Pumas con un uniforme cedido por Adidas a toda prisa. Y aunque las camisetas oficiales diseñadas para este curso, tanto la celeste como la negra, han obtenido buena aceptación, los problemas de abastecimiento en las tiendas del club han sido constantes. No espera el Celta tener problemas en su visita de mañana a Mestalla y con esa tranquilidad afrontó el procedimiento habitual. LaLiga dispone desde hace más de un lustro de una aplicación a la que cada club accede con su nombre de usuario, llamada Kit Selector. En ella, los equipos protagonistas de cada partido suben los colores de la equipación (camiseta, pantalón y medias) que piensan utilizar; primero el local, que tiene prioridad, y después, el visitante. Se pretende evitar así problemas de última hora o mayores complicaciones a los utilleros en los traslados. LaLiga revisa las propuestas de los equipos para evitar problemas cromáticos en las retransmisiones televisivas. Después el árbitro encargado de dirigir el encuentro realiza su propio examen. A la hora de determinar si la combinación es aceptable o no tiene en cuenta su propio vestuario –los árbitros tienen cuatro camisetas diferentes–. Es mucho más frecuente que esa limitación arbitral obligue a que alguno de los porteros deba cambiar que a todo un equipo. Pero ya sucedió recientemente aunque afectase a un rival del Celta; en este caso al Real Madrid, que pretendía jugar en Balaídos con su segunda equipación, malva, y se vio obligado a anticipar el estreno de la tercera, negra. En este ocasión es el Celta el que ha visto vetada su segunda equipación. Radio Marca, que adelantó la información, asegura que la decisión ha partido del árbitro designado, González Fuertes, aunque no existe confirmación al respecto. Y es también Radio Marca la que ha anticipado que el Celta no ha podido escoger su segunda equipación de la pasada temporada, la roja y blanca, colores de Vigo, que empleó precisamente en Mestalla en el último partido de la anterior Liga, porque no dispone del stock necesario. De ahí que hayan tenido que encargar una nueva remesa y se han decantado por camisetas totalmente rojas. El rojo o variaciones similares, de lo encarnado a lo anaranjado, se inscribe en la propia historia del club. De hecho, roja era la primera camiseta, aunque pronto cedería su lugar al celeste, igual que rojo era el fondo del escudo original. Y en las últimas temporadas ha sido también un color recurrente en los segundos uniformes.