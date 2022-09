Gabri Veiga llama a la puerta del once

Gabri Veiga se abre paso a empellones en el primer equipo. La aparición del canterano fue, pese a la derrota, la mejor noticia del partido del pasado sábado en el Metropolitano. “Cada oportunidad es oro para mí”, dijo el canterano tras el partido. Toda una declaración de intenciones de un futbolista que exprime al límite cada minuto que Coudet le concede y llama cada vez con más fuerza a la puerta de la titularidad.

Su entrada en el campo junto a Jörgen Larsen mudó la faz al Celta y disparó al equipo celeste al triunfo ante el Cádiz, al que Veiga colaboró dando a Iago Aspas la asistencia del primer gol celeste. Su entrada en el campo dio vuelo y frescura al juego celeste. Veiga estuvo en casi todas las salas, participando de forma directa en dos de los tres goles marcados a los cadistas.

Al contrario que a Larsen, su buena actuación frente a los de Sergio González no le otorgó la titularidad en el Metropolitano. Coudet volvió a apostar por Tapia para la posición de ancla y mantuvo a Beltrán como enganche hasta que Gabri suplió a Carles Pérez en el minuto 52 de partido –Solari entraría después por Tapia–. Su ingreso en el campo no bastó para cambiar el signo de un choque que el conjunto de Simeone tenía encarrilado desde tiempo antes, pero permitió al Celta acortar distancias y mostrarse como un equipo dinámico y combativo hasta el final. Un plus de energía que Veiga aportó directamente en vena.

Eduardo Coudet ha empleado a Gabri Veiga en los cinco partidos de Liga disputados hasta la fecha con creciente protagonismo a medida que han ido transcurriendo las jornadas. El porriñés tuvo 5 minutos en el duelo inaugural frente al Espanyol, 12 frente al Real Madrid, 29 contra el Girona y 45 minutos frente al Cádiz. En el Metropolitano disputó 38 minutos y anotó su primer gol con la casaca celeste en Primera División.

En poco más de un mes de competición, el canterano acumula 119 minutos sobre el terreno de juego, superando ya el número total de minutos en los 7 encuentros que disputó la pasada temporada, con un aporte a mayores de una asistencia y un gol.

La anterior temporada, cuando Óscar García lo hizo debutar en Primera División, Veiga disputó 117 minutos, con lo que ha superado ya lo jugado con el primer equipo en las dos campañas anteriores. Aunque este curso tiene todavía ficha con el filial, el estatus del canterano ha cambiado por completo con Coudet. El pasado curso el técnico argentino solo contó con él en el tramo final de temporada porque no podía tenerlo en los entrenamientos; este curso lo tiene a sus órdenes y ha jugado todos los partidos de Liga, además de 73 minutos con el Celta B contra el San Sebastián de los Reyes.

Veiga ha adelantado en la rotación a Luca de la Torre, uno de los medio centros incorporados por Luis Campos en este último mercado, y ha dejado muy atrás al sueco Williot Swedberg, quien ni siquiera ha debutado. La cuestión es si Veiga ha presentado los suficientes argumentos para que Coudet le dé la alternativa de partida frente a Tapia, cuya mayor experiencia es lo único que se interpone entre el porriñés y la titularidad.

Cavani se entrena con el grupo

El delantero uruguayo Edinson Cavani completó ayer su primer entrenamiento grupal con el Valencia, una sesión que también fue la primera del portero Iago Herrerrín, que estará a prueba en la entidad unos días. Cavani se ejercitó con los jugadores que fueron suplentes en la derrota de este sábado en el campo del Rayo Vallecano, tras haber completado dos semanas al margen del equipo, la primera en el gimnasio y la segunda ya sobre el terreno de juego de la ciudad deportiva de Paterna. El técnico Gennaro Gattuso apuntó que el uruguayo había experimentado una importante mejoría y ya estaba listo para entrenarse en grupo pero no quiso confirmar si estará listo para recibir al Celta el próximo sábado. En cuanto a Herrerín, el club ha aceptado su ofrecimiento para estar a prueba en su búsqueda de un portero que complete un trio de guardametas en la primera plantilla junto con Giorgi Mamardashvili y Cristian Rivero tras la grave lesión de Jaume Doménech. El ex del Athletic Club ya trabajó este domingo junto a sus dos compañeros bajo las órdenes de los preparadores de porteros de la plantilla del Valencia, que sólo puede fichar a jugadores sin contrato al estar ya cerrada la ventana de traspasos entre clubes.