Hace meses que el Celta le echó el lazo a Jesper Karlsson. El sueco, internacional por su país y una de las grandes referencias del AZ Alkmaar, fue de los primeros nombres que Luis Campos puso en la mesa cuando el director deportivo portugués y el Celta comenzaron a trabajar juntos. En aquel momento el club vigués ya tuvo claro que la operación del extremo sueco solo podría llevarse a cabo en caso de liberar la masa salarial que Denis Suárez representa en el conjunto de la plantilla. Y se sentaron a esperar.

Karlsson, a quien Campos convenció de que el siguiente paso en su carrera debe ser llegar al Celta para jugar a la Liga española, amplió hace meses su contrato con el AZ Alkmaar. Firmó hasta 2026 aunque esa renovación era una especie de “protección” que el club holandés levantaba ante la presumible llegada del interés de algún club de las ligas importantes. Así lo acordaron el club y la agencia del futbolista. El compromiso era no poner muchas más pegas que la de llegar a un acuerdo con el comprador.

El Celta sabe que Karlsson no va a ser un jugador barato. De hecho, es posible que se convirtiese en una de las compras más importantes de su historia. Nunca inferior a diez millones, seguramente no superior a quince millones. El AZ Alkmaar es un equipo saneado, muy bien gestionado, que no tiene necesidad de dinero por lo que apretará sin duda. Pero esa operación no inquieta en exceso en Vigo. Sería un futbolista con una ficha no demasiada alta y al que se le haría un contrato largo. Eso haría cómoda la amortización y el encaje en el límite salarial de la plantilla. Por si fuera poco su edad y progresión hace pensar que tendría fácil colocación en el mercado de cara al futuro. La clásica operación a la que el Celta solo puede ponerle buenos ojos.

Karlsson es consciente de la situación que vive el Celta y de los requisitos que deben darse para que llegue a la Liga española. Quiere jugar en Vigo, pero hay cosas que ya no están en su mano. El futbolista está representado por la misma agencia que trajo ahora a Williot Swedberg a Vigo y a Mathias Jensen en su momento. Más factores para que pueda darse una operación que sin embargo está en manos de terceros.