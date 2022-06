“Un diamante en bruto” para el Chacho

El Celta hará oficial en breve la contratación de Williot Swedberg, la joya del Hammarby, por las cinco próximas temporadas. El club celeste pagará por el joven centrocampista sueco cerca de 5 millones de euros, una cantidad nada despreciable por un chico que en febrero pasado cumplió 18 años y carece de experiencia en LaLiga. El fichaje de Swedberg es una apuesta personal de Luis Campos, nuevo responsable de la política de fichajes del club celeste y uno de los más reputados cazatalentos del panorama futbolístico mundial, que le ve buen encaje en Vigo a las órdenes de Eduardo Coudet.

Pero no solo Campos avala la llegada de Swedberg. Tanto Adrián Iglesias, ourensano afincado en Escania y segundo entrenador del Malmö sub 19, como la periodista deportiva sueca residente en Vigo Alexandra Jonson se muestran convencidos de que el Celta ha acertado con el fichaje y creen que con tiempo y algo de paciencia el chico justificará con creces el alto precio pagado por él.

“Este chaval lleva 5 goles en 10 partidos esta temporada; la pasada hizo 2 goles y se ha asentado en uno de los mejores equipos de Suecia. Ha sido habitual en las categorías inferiores de la selección y ya lo han convocado también con la sub 21. Todavía no es un jugador hecho y evidentemente no es lo mismo LaLiga que la Alsvenkan, pero muchas veces hay que asumir este tipo de riesgos. Pero es un riesgo calculado. El Celta se ha adelantado a varios clubes y desde luego yo no descarto que dentro de un par de años puedan venderlo por más del doble. Su fichaje me parece todo un acierto”, apunta Iglesias.

El técnico ourensano, que se ha enfrentado en numerosas ocasiones a Swedberg con el segundo equipo del Malmö, desgrana su perfil futbolístico: “Es un medio centro ofensivo, aunque últimamente, en la final de la Copa de Suecia, lo han estado utilizando por banda, no como extremo al uso, sino por dentro, tanto en conducción, porque es muy bueno driblando, como para generar superioridades o recibir entre líneas”.

“Tiene una condición técnica elevada, es muy bueno en la conducción y tiene un gran disparo” Adrián Iglesias - Entrenador del Malmö

Explica Adrián Iglesias que, pese a ser un futbolista espigado (185 centímetros), Swedberg tiene una condición técnica elevada. “Es capaz de recibir bien entre líneas y de girarse para atacar esa última línea en conducción y explotar el disparo de media distancia, que lo tiene y muy bueno, para asociarse o para dar un último pase”, relata.

El preparador ourensano está seguro de que el joven talento sueco encajará como un guante en la propuesta que defiende Eduardo Coudet. “La idea de juego del Celta le va muy bien porque viene de estar en un club de estilo combinativo, que trata de dominar al rival a través de la pelota. Es un jugador técnico e inteligente, que se anticipa bien a la situaciones. A mi parecer es muy interesante para el Celta, por el tipo de jugadores que tiene. Si es capaz de generar sinergias con futbolistas como Aspas, Brais o Beltrán se le va a ver muy cómodo”, destaca. “El Celta es un club que, por filosofía, le va bien. Evidentemente tiene muchas cosas que mejorar y por eso lo firman, para trabajar con él y acabe de explotar en el Celta”, comenta. “Todos los jugadores y especialmente los de perfil más ofensivo necesitan correr y trabajar pero, por lo que he visto, Swedberg es un futbolista que presiona y es capaz de recuperar la pelota, tal vez más por su inteligencia porque es capaz de anticiparse a la situación que va a venir, que por su físico. El ritmo de LaLiga es diferente, más intenso, pero creo que se va a adaptar bien al ritmo de LaLiga. Es cuestión de tener paciencia y trabajar con él”, observa. “Aquí se le cataloga ya como uno de grandes talentos del fútbol sueco, de eso no hay duda. Se habla de él como una futura estrella”, remacha.

“Es un regateador realmente bueno, versátil y que puede marcar con los dos pies” Alexandra Jonson - Periodista sueca afincada en Vigo

La periodista Alexandra Jonson, que habitualmente sigue al Celta tampoco tiene dudas sobre las aptitudes del chico para triunfar en LaLiga. “Si no recuerdo mal, se le nombró el jugador revelación de la pasada temporada en la liga sueca y esta temporada ha marcado cinco goles en diez partidos, con lo que es natural que haya mucho revuelo a su alrededor porque es uno de los mejores jugadores de la máxima categoría sueca y solo tiene 18 años”, señala.

Jonson elogia especialmente las condiciones técnicas de Swedberg: “Es un regateador realmente bueno, puede marcar con los dos pies y es también un futbolista notablemente versátil. Se supone que es un medio centro ofensivo, pero también se ha desempeñado muy bien como falso nueve o como extremo a pierna cambiada. Su estilo de juego encaja muy bien en LaLiga, tiene un gran potencial”.

La periodista considera que el aspecto físico es el principal talón de Aquiles de Swedberg, pero lo considera algo natural en un futbolista que acaba de cumplir 18 años y que todavía no ha completado su desarrollo. “En el aspecto físico tiene todavía mucho trabajo que hacer. Hay que tener en cuenta que es prácticamente un adolescente y bastante delgado. Pero si es capaz de progresar físicamente y mejorar su resistencia para ser consistente durante noventa minutos va a convertirse en un futbolista asombroso”, subraya.

Jonson cree que motivación no le va a faltar. “Su sueño siempre ha sido jugar en LaLiga. Cuando era un chaval pasó mucho tiempo con su familia en Valencia e incluso jugó un poco al fútbol allí. Habla español de forma fluida y ha estado influenciado por el fútbol español desde niño. Lleva tiempo queriendo jugar en España y obviamente el Celta es conocido por ser un buen equipo de LaLiga”, remarca.