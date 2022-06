Swedberg da el ‘OK’ al Celta

Williot Swedberg está muy cerca de convertirse en el primer fichaje del Celta para la temporada 2022-23. La joven perla del Hammarby sueco ha elegido al equipo vigués frente al Brujas, el otro club que pretendía sus servicios, y su incorporación está apenas pendiente de que el club celeste dé el visto bueno a la operación, lo que podría suceder en cuestión de unos pocos días. Swedberg no es la única opción que maneja al Celta, pero sí la más avanzada. Su incorporación se considera altamente probable.

El fichaje del joven talento sueco, de 18 años, se cerraría en 50 millones de coronas suecas, unos 4,7 millones de euros, una cantidad récord para el Hammarby, según ha apuntado la prensa de su país. Swedberg firmaría por un periodo no inferior a cinco temporadas, seguramente por seis, pues el Celta no espera un que el jugador tenga un rendimiento inmediato en LaLiga. Se trata de una apuesta de futuro de Luis Campos, al arquitecto de la nueva plantilla, que la entidad que preside Carlos Mouriño ve como una buena oportunidad de futuro negocio.

Swedberg ha elegido jugar en el Celta, a pesar de las intensas presiones del Brujas, equipo que va a jugar este verano la fase previa de la Liga de Campeones, para hacerse con sus servicios.

Pero para el joven futbolista ha pesado más la posibilidad de jugar en LaLiga y en un equipo que él seguía desde hace años por la presencia en el plantel celeste de su compatriota John Guidetti, uno de los futbolistas más mediáticos de su país, que vivió, según él mismo ha reconocido, en el Celta los mejores años de su carrera y siempre ha hablado muy bien del equipo celeste y de la ciudad de Vigo.

También ha influido en su decisión la visita que el jugador hizo la pasada la ciudad para conocer las instalaciones del club y la ciudad deportiva. Swedberg viajó a Vigo acompañado por sus padres y su representante y quedó muy complacido con la visita y el trato recibido.

Con la contratación de Williot Swedberg, el Celta se haría con los servicios de uno de los más prometedores talentos del fútbol sueco.

La joya del Hammarby comenzó a llamar la atención en la Allsvekan la pasada temporada con el conjunto de Estocolmo, equipo en el que milita desde que era un crío. En esta primera temporada en el Primera División sueca y con solo 17 años, el joven centrocampista disputó 19 encuentros de liga, aportando a su equipo dos goles y dos asistencias.

Pero ha sido en el inicio de la actual campaña, de la que se llevan disputados 10 partidos, en la que Swedberg ha despuntado como futura estrella del fútbol sueco. En estos diez primeros compromisos ligueros el todavía centrocampista del Hammarby ha anotado cinco goles en 737 minutos sobre el terreno de juego. Swedberg ha sido también importante en la clasificación para la final de la Copa sueca que el conjunto de Estocolmo perdió recientemente frente al Malmoe en la tanda de penaltis tras finalizar el encuentro con un empate sin goles. Dotado de una gran condición técnica, en este breve periodo en la máxima categoría sueca, Williot Swedberg se ha mostrado como un futbolista versátil, capaz de desenvolverse en diversas posiciones. Su demarcación habitual es la de centrocampista ofensivo, como enganche con la delantera, aunque también ha mostrado un interesante rendimiento como pivote e incluso como extremo izquierdo.

La contratación del Swedberg, si se confirma, como parece, su fichaje en los próximos días, sería la última de este perfil que el Celta acometería para el medio campo. El equipo tiene ya para esta demarcación a Gabri Veiga y Coudet cuenta con incorporar este verano refuerzos con más experiencia.

Admirador de Guidetti y Aidoo

Ni Iago Aspas ni Denis Suárez ni Nolito. Las referencias de Williot Swedberg en el Celta con su compatriota John Guidetti y Joseph Aidoo. La admiración por Guidetti no resulta nada sorprendente. Al fin y al cabo, el exdelantero céltico es desde hace años uno de los futbolistas más mediáticos y conocidos de su país y fue (justo antes de comprometerse con el Celta) uno de los héroes de la conquista del título europeo sub 21 tras derrotar por sorpresa a la poderosa selección de Francia en su propio terreno con una remontada histórica. Guidetti ha sido el mejor embajador que el Celta ha podido tener en Suecia. El artillero siempre ha hablado con mucho cariño del Celta y la ciudad de Vigo, hasta el punto de que recientemente reconoció que cometió el mayor error de su carrera cuando dejó el equipo celeste para comprometerse con el Deportivo Alavés. La admiración por Aidoo tampoco es reciente y ha causado no poca sorpresa. El Celta la descubrió en la reciente visita de Swedberg a Vigo para conocer el club. Durante su visita a la ciudad deportiva, en la que actuó como cicerone Hugo Mallo, que se encontraba esa mañana realizando trabajo de recuperación en la instalación, el joven jugador sueco mostró una fotografía suya de crío con Joseph Aidoo. La explicación es sencilla: el Hammarby fue el primer club europeo del zaguero ghanés. Allí recaló (primero a préstamo y luego en propiedad) Aidoo mientras Swedberg militaba en las categoría inferiores del club estocolmés, antes de fichar por el Genk.