El Celta resuelve por la vía rápida

El Celta solventó el trámite de la permanencia por la vía rápida con una cómodo triunfo frente a un Alavés resignado a su suerte, que se desplomó en cuanto Thiago Galhardo abrió el marcador en el minuto 5 de partido y despejó al grupo de Coudet el camino de la goleada más fácil que se recuerda en mucho tiempo en Balaídos

El duelo, pese a la nula resistencia que fue capaz de ofrecer el equipo vitoriano, dejó para el recuerdo la estelar actuación de Denis Suárez en un bello canto del cisne que levantó a la grada de su asiento y de Iago Aspas, que anotó otros dos golazos y toma clara ventaja en la carrera por alzarse con su cuarto Trofeo Zarra.

La actuación de ambos canteranos estuvo se completó con el mejor partido del curso de Thiago Galhardo y las buenas sensaciones que ofreció Orbelín Pineda, a quien el Chacho dio ayer minutos junto al joven Gabri Veiga y Augusto Solari con el partido ya completamente resuelto.

Poco le queda ya al Celta que rascar en esta Liga. Apenas dignificar el final repitiendo triunfo de prestigio en el Camp Nou, regalar a la afición una buena tarde de fútbol frente al Elche en un duelo que tendrá aroma a despedida para muchos jugadores e intentar poner en el cierre de curso una pica en Mestalla.

Premio en la salida

El mal sabor de la bala desperdiciada en Granada seguía coleando y nada quiso dejar esta vez el Celta al azar. El grupo de Coudet entró en el partido sumamente enchufado y tuvo la fortuna de abrir la lata en su primera aproximación al portal de Pacheco. De un saque de banda aparentemente inocuo, el Celta construyó un gran gol. Cervi, que luego anotaría el tercero, sacó desde la línea lateral hacia Brais y éste combinó rápidamente con Denis. El del Salceda despachó a un par de contrarios, se internó en el área y se la sirvió en el segundo palo a Galhardo, que remachó la bola contra la red sin dar opción a Pacheco.

Los protagonistas del gol fueron justamente las novedades en el once de Coudet. Denis entró por Tapia y Galhardo lo hizo por un Santi Mina que no va a volver a vestir ya de celeste y de quien la grada solo se acordó ayer para insultarle.

“Denis sí, Mouriño no”

La gran actuación de Denis, que firmó una media hora inicial absolutamente primorosa, reabre el debate sobre la inminente salida del salcedense por imperativo presidencial. Solo Carlos Mouriño quiere a Denis fuera del Celta. Denis quiere seguir, s sus compañeros desean que siga y el entrenador lo considera una pieza básica en su esquema. Y la afición no se resigna a que el canterano se vaya por la puerta de atrás, de puntillas, sin que se reconozcan el talento y el compromiso que en estos tres últimas años ha puesto al servicio del equipo. Se lo dejó ayer claro la hinchada a Mouriño en cuanto el salcedense regaló a Iago Aspas el segundo gol con una asistencia antológica. Un pase delicioso, largo y lleno de sutileza que se filtró entre la defensa babazorra al hueco por el que apareció Aspas, y que el moañés convirtió en un golazo con un trallazo al palo corto que hizo yerma la estirada de Pacheco.

La afición no asume con gusto tener que perder a un futbolista de la casa, esforzado con la causa, y lleno de talento por una disputa que nadie comprende que no pueda reconducirse. Pero la suerte de Denis parece ya echada y entristece comprobar que el Celta va a perderlo justo cuando ha alcanzado su momento de forma más excelso. El club va a ahorrarse un sueldo elevado, pero no le va a resultar nada sencillo encontrar un sustituto de su nivel y compromiso.

Nada más surtir a Aspas, la grada entonó: “Denis quédate”, “Denis quédate” y, casi a continuación gritó: “Denis Sí, Mouriño no”. Los cánticos se repitieron con más fuerza cuando Coudet lo retiró del campo en medio de una atronadora ovación. Fue el momento más emotivo de la tarde.

Cuarto doblete de Aspas

Denis puso la sutileza y Aspas la contundencia con el cuarto doblete del curso. Marcó el segundo e hizo el cuarto (otro golazo) tras forzar la expulsión de Ximo Navarro, que tuvo que derribar al moañés al borde del área para que no encarase en solitario al portero. Estrelló Iago el lanzamiento contra la barrera, pero no el rechace que engatilló sin dejar caer el balón con un disparo ajustado al palo que Pacheco solo pudo seguir con la mirada.

Diecisiete goles contabiliza ya Aspas, que se destaca en la carrera por su cuarto Zarra y está un poco más cerca de emular al gran David Villa. Sin objetivos colectivos que llevarse ya a la boca, que el moañés vuelva a sentarse en el trono del gol nacional es uno de los pocos estímulos que le queda al Celta en este final de competición.

Minutos de calidad

Con el partido resuelto y el rival desaparecido en combate, Coudet dio minutos de calidad a gente como Orbelín, Gabri Veiga, Solari y Nolito, que dejaron, sobre todo el mexicano, detalles interesantes.