El Celta aspira a tener 15 “titulares”

El Celta quiere darle una vuelta a su plantilla el próximo verano. Para ello, lo primero ha sido detectar el que en el club consideran uno de los grandes aspectos a mejorar de cara a la temporada que viene. En A Sede están satisfechos con el once inicial que han logrado montar y que, salvo sanciones o lesiones, es el empleado por Eduardo Coudet cada fin de semana. Consideran que los titulares son jugadores de bastante nivel que poco o nada tienen que envidiar a los que presentan otros equipos de la zona media de la clasificación. Lo que sí han percibido, tanto el cuerpo técnico como el propio club, es que las alternativas no han dado todo lo que se esperaba de ellas y es ahí donde el Celta, de la mano de Luis Campos y en armonía con el Chacho, van a centrar sus esfuerzos. El objetivo es claro: darle al entrenador argentino un abanico de 15 futbolistas que tengan la etiqueta de titulares y que permitan al técnico de Buenos Aires elevar la competencia interna y mejorar el rendimiento colectivo.

Dituro, Hugo Mallo (antes de la lesión), Aidoo, Araújo, Galán, Fran Beltrán, Denis Suárez, Brais Méndez, Cervi, Iago Aspas y Santi Mina. Las alineaciones del Celta llevan varios meses repitiéndose. Salvo contados toques de atención que ha ido dando Coudet en momentos puntuales de la temporada y que han implicado suplencias de Denis, Aidoo, Mina o Brais, las alternativas son más bien escasas. Suplentes habituales como Solari, Nolito, Galhardo o Kevin apenas han tenido oportunidades, y es que el salto entre los titulares y los suplentes es amplio.

Tres futbolistas que iniciaron la temporada en el once preferido del míster argentino como son Murillo, Tapia y Nolito han perdido mucho protagonismo. Los tres poco a poco vieron cómo bajaban sus minutos sobre el terreno de juego hasta quedarse algunos encuentros sin jugar. El peruano es el único que más o menos tiene regularidad e internamente se piensa que es el jugador número doce de la plantilla y el que aguanta el debate de titulares y suplentes entre los menos habituales. Sin embargo, el hecho de que perdiese presencia en el campo y que sea extracomunitario le ha colocado en el mercado y el club no pondría obstáculos a una venta que le permitiese obtener algo de liquidez con la que afrontar otras operaciones.

El objetivo es hacer una plantilla de más nivel, aunque no más profunda. Y los focos están puestos hacia la segunda unidad. Es más, entre los titulares, a excepción de la venta prácticamente segura de Denis Suárez y la marcha de Dituro, no se esperan más salidas salvo alguna oferta fuera de mercado. Los que sí se irán, con total seguridad, serán Murillo, Solari, Nolito o Galhardo, futbolistas que han tenido poca presencia pero que tampoco han ofrecido un gran rendimiento cuando les ha tocado actuar. Será en sus relevos donde el Celta quiere dar un salto de calidad que le permita luchar por cotas mayores.

En ese aspecto, todas las partes se han puesto de acuerdo en cuál es la principal necesidad a tratar. Luis Campos ya está recabando informes con multitud de nombres y una vez termine la actual Liga se sentará con Coudet para abordar las necesidades que hay en la plantilla y los posibles jugadores que podrían llegar en verano. La idea es que la nómina de futbolistas no sea mucho mayor que la actual, pero sí de más calidad.

Otro de los puntos a tratar será el rol que tengan los canteranos del Celta el próximo curso. Sobre todo tres nombres. Carlos Domínguez estará con total seguridad con el primer equipo. El joven central lleva meses entrenándose con los mayores y su nivel ha convencido a todos para que sea uno de los zagueros del equipo. El que también le podría acompañar es Gabri Veiga, muy del gusto del Chacho y al que su renovación le devolverá a las sesiones de Mos. Más complicado lo tiene Miguel Rodríguez, que es probable que siga al menos un año más en el filial a las órdenes de Onésimo, entrenador que ha conseguido sacar lo mejor del delantero de Redondela.

Tercer equipo de las cinco grandes ligas con más minutos para sus canteranos

Que el Celta es un club de cantera está fuera de todo debate. Principalmente porque su núcleo duro en el primer equipo está formado por jugadores que se criaron en A Madroa. Los tres capitanes son Hugo Mallo, Iago Aspas y Rubén Blanco. A ellos se les suman futbolistas como Kevin, Denis Suárez, Brais Méndez, Santi Mina o Jose Fontán. Tal es su importancia que el conjunto vigués es el tercero de las cinco grandes ligas europeas que más minutos tiene a sus canteranos sobre el terreno de juego. Según un estudio publicado ayer por el ‘CIES Football Observatory’, web especializada en el análisis de datos, el 41% de los minutos que han disputado los jugadores celestes han recaído directamente en jugadores de la base, es decir, aquellos que estuvieron en el club al menos tres temporadas entre los 15 y los 21 años de edad. Hasta once jugadores de la casa ha utilizado Coudet esta temporada en algún encuentro liguero. A los siete con ficha del primer equipo –Rubén Blanco todavía no ha debutado en la competición doméstica– se suman Carlos Domínguez y Gabri Veiga, del filial, y Hugo Sotelo y Hugo Álvarez, del juvenil, aunque los minutos de los tres últimos fueron residuales. Por delante del Celta en la utilización de sus canteranos entre los equipos de las grandes ligas aparecen otros dos conjuntos españoles. Encabeza la clasificación el Athletic Club, que le ha dado el 55% de los minutos a los futbolistas formados en Lezama. En segunda posición aparece la Real Sociedad con el 43,9% de los minutos. Lejos del trío de cabeza, en España, se sitúa el Barcelona con un 31%. Sorprende que hasta cuatro equipos, Elche, Getafe, Rayo Vallecano y Cádiz, no lleguen al 1% de tiempo para los futbolistas de sus diferentes canteras.