El Celta B regresa a Barreiro (17:00 horas, TVG2) con el firme propósito de consolidar sus opciones de disputar la promoción de ascenso con un triunfo contra el CD Calcadora (17.00 horas TVG2). Recibe el conjunto de Enésimo Sánchez a un rival directo en la lucha por entrar en el play-off que ya derrotó a los celestes en el duelo disputado en la primera vuelta (1-0) y al separan que 5 puntos de los puestos de privilegio con cinco encuentros de la fase regular por disputarse.

Los celestes quieren hacer bueno el triunfo firmado la pasada jornada en el campo del Talavera de la Reina y congraciarse con su gente tras el traspié sufrido en su última comparecencia en casa con el San Sebastián de los Reyes.

El choque es también importante porque varios de los equipos implicados en la batalla por la promocionar afrontan enfrentamientos contra rivales directos o frente a adversarios que luchan por la supervivencia en la categoría.

La principal novedad en el conjunto de Onésimo será la presencia en el once del defensa central Carlos Domínguez, habitual en la dinámica del primer equipo. Al no disputarse este fin de semana jornada en Primera División debido a la disputa en La Cartuja de la final de la Copa del Rey, el zaguero vigués (como ocurrió en el derbi contra el Deportivo) estará a disposición de Onésimo y será probablemente una de las novedades en el once del preparador vallisoletano. El resto de los jugadores se encuentra también a disposición del entrenador, que presumiblemente no va a realizar demasiados movimientos con respecto al equipo que derrotó la pasada jornada al Talavera.