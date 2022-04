Orgulloso y contrariado. Eduardo Coudet tenía esa doble sensación tras el encuentro disputado ayer ante el Real Madrid. La primera, por el esfuerzo y juego de sus jugadores, que según su opinión firmaron un gran encuentro. La segunda, por lo ocurrido con el arbitraje, tanto con González Fuertes, que señaló tres penaltis sobre el terreno de juego, como por la inacción del VAR en algunas de sus controvertidas decisiones. “Ahora hay que hablar con muchísimo cuidado porque uno puede ser sancionado. Sobre los penaltis, no vi el segundo, el primero me pareció muy dudoso y el tercero, nada. En la repetición se ve como Kevin está sacando el pie. Necesitamos que alguna vez haya una revisión. Sabemos el club que somos y los monstruos contra los que jugamos... Nosotros tenemos que seguir trabajando pero realmente te vas mal”, apuntó el argentino.

En su opinión, considera extraño que el VAR no entre para corregir una decisión incorrecta del colegiado, como fue el último penalti señalado en el partido. “Hay herramientas que pueden colaborar con los árbitros. Como en el tercer penalti, que se ve muy claro que es Mendy el que busca el pie de Kevin. Es muy difícil para el árbitro a toda velocidad en directo pero no en la televisión”, señaló.

Coudet, eso sí, destacó la labor de su equipo, al que consideró “superior” a su rival, aunque lamentó marcharse con cero puntos. “Es muy difícil marcarle errores a mi equipo salvo en el primer cabezazo de Benzema. No nos han generado y lo que tapó Courtois es terrible”, indicó el Chacho, que explicó el plan de partido. “Lo que trabajamos, para poder poner a mucha gente en ataque, era estar presionando arriba para no sufrir en transiciones. Lo hicimos muy bien, sobre todo por el lado de Vinicius, que es rapidísimo. Intentamos no perseguir movimientos para no dejar espacios a la espalda. No nos han generado y nosotros lo hemos hecho mucho más, pero nos quedamos con las manos vacías”.

Además, también valoró y elogió la mejor entrada de la temporada en Balaídos. “Agradecer a la gente que hoy llenó el estadio y ojalá se repita constantemente. Creo que el equipo transmite cosas y la gente, desde el juego, se debe ir más que conforme”, concluyó.