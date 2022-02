Felipe Miñambres se despidió este lunes del Celta en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Carlos Mouriño, por todos los directores de área del club y por el grupo de ojeadores que le ha acompañado durante las últimas cinco temporadas y media.

El ya ex director deportivo celeste quiso agradecer el trato que le brindaron club y afición en estos años. "Me he sentido muy querido y respetado en todo momento", apuntó, antes de señalar que "deseo dar las gracias a los aficionados que tiraron del equipo hace unos años cuando peor estaban las cosas".

Mouriño, por su parte, aseguró "desearle lo mejor" a Miñambres, al que considera "una gran persona" y "un celtista". También tuvo palabras hacia Ángel Medina, colaborador que también abandona el Celta.

Miñambres comentó marcharse "feliz" con el trabajo hecho en estos años, sabiendo que ha habido fichajes "mejores y peores".

El nuevo director deportivo del Levante volverá a Vigo el próximo lunes en el partido de Liga que enfrentará a ambos equipos.