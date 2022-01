El anuncio de la marcha de Okay Yokuslu al Getafe es cuestión de horas. Todo estaba concretado por la mañana a expensas de que el club madrileño liberase una de sus fichas profesionales para poder inscribir al centrocampista turco en LaLiga y hacer oficial su contratación. Por la tarde, con el anuncio de la cesión del azulón Darío Poveda al Huesca, el camino quedaba despejado de obstáculos. Se espera que el anuncio del fichaje de Okay se haga oficial hoy.

La operación, tal como adelantó este diario, se ha formalizado a través de una cesión con cláusula de compra obligatoria a final de temporada. La única condición para ejecutar la cláusula es que el Getafe se mantenga en Primera División. El Celta obtendrá por la venta del mediocampista unos tres millones de euros.

Okay, que ya no entró en la convocatoria del último partido contra el Sevilla para evitar una posible lesión que frustrase su venta, se acercó ayer hasta la ciudad deportiva del Celta para despedirse de los que han sido sus compañeros en los dos últimos tres años y medio. Posteriormente, el centrocampista turco se desplazó hasta Getafe para cumplir con el trámite del reconocimiento médico.

Okay estaba en la zona alta de la escala salarial del Celta. Su marcha dará al club algo de margen de maniobra con la que afrontar nuevas operaciones, incluso en este mismo mercado, si se diesen las condiciones adecuadas. No espera fichajes (al menos así lo ha reiterado públicamente) Eduardo Coudet, quien parece haberse resignado a que el mexicano Orbelín Pineda sea el único refuerzo invernal del Celta esta temporada. El propio presidente, Carlos Mouriño, ha admitido que sería “una sorpresa” que llegase alguien, pero no lo descartaba categóricamente.

Okay Yokuslu deja el Celta tras tres temporadas y media con decreciente protagonismo en el equipo. En este tiempo ha disputado 76 partidos de Liga, 5 de Copa y ha aportado 2 goles y 2 asistencias.