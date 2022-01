El Getafe toma la delantera por Okay

El Getafe será muy probablemente el próximo destino de Okay Yokuslu. El club que preside Ángel ha tomado claramente la delantera en la puja a tres bandas que mantenía con el Valencia y el Fulham inglés por hacerse con los servicios del internacional turco, hasta el punto de que la negociación se encuentra en fase muy avanzada y podría rematarse en las próximas horas.

Aunque el Celta prefería un traspaso, la operación se formalizará a través de una cesión con cláusula de compra obligatoria a final de temporada o vinculada a un objetivo de fácil cumplimiento. El precio de la venta rondará los 3 millones de euros, dos menos de los que pagó el Celta por el jugador cuando lo incorporó a filas el verano de 2018.

Para que la operación se concrete, no obstante, el Getafe necesita dar de baja algún futbolista de su actual plantilla, pues tiene ya cubierto el cupo de fichas profesionales. El centrocampista David Timor, que cuenta con una oferta del Huesca, o el delantero José Macías son ahora mismo las opciones más probables para dejar el club azulón y abrir así paso al internacional turco.

A pesar de que el Celta no pudo dar salida a Okay en el pasado mercado estival por falta de ofertas de compra, al mediocampista turco no le han faltado pretendientes en la actual ventana de fichajes. La puja final se quedó reducida a tres equipos: Fulham, Valencia y Getafe, pero ha sido este último el que ha apostado con más fuerza por hacerse con el jugador y ha tomado una clara ventaja frente a sus competidores. El Valencia planteó en un primer momento la posibilidad de una cesión pura y dura, pero el Celta ha dejado claro desde el primer momento que el futbolista solo saldría traspasado o mediante una cesión con compra obligatoria una vez concluido el periodo de préstamo.

El jugador prefería seguir en España a volver a la Premier, pese a su buena experiencia deportiva el pasado curso en el West Bromwich Albion, con lo que el Valencia y el Getafe parecían las opciones más factibles. La falta de liquidez del club che, que el pasado verano vendió varios de sus mejores activos y no pudo retener a jugadores importantes, la ha impedido, sin embargo, afrontar la operación.

El Getafe, en cambio, parece decidido a echar la casa por la ventana en este mercado. La venta de Marc Cucurella al Brighton el pasado verano por 18 millones de euros le ha dado un considerable margen de maniobra para afrontar operaciones invernales y no ha regateado esfuerzos. El club que preside Ángel Torres ha incorporado ya en la actual ventana de fichajes al centrocampista del Roma Gonzalo Villar y al atacante del Sevilla Óscar Rodríguez (ambos solicitados por Eduardo Coudet), así como al delantero Borja Mayoral, también del Roma.

Ante lo inminente de la operación, es probable que Eduardo Coudet ya no incluya a Okay en la expedición que hoy se desplazará a Sevilla para el partido de mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán. La salida del centrocampista turco no implicará la llegada al Celta de nuevos refuerzos. Todo hace indicar que el Chacho tendrá que conformarse con la única incorporación del mexicano Orbelín Pineda.

Carlos Mouriño no espera más movimientos en este mercado

La salida de Okay Yokuslu no implica la llegada de fichajes en este mercado. La realidad es que, aun en el caso de la venta del internacional turco, el Celta no espera más movimientos, tal como reveló hace unos días el técnico, Eduadro Coudet, y admitió ayer el presidente, Carlos Mouriño. “El mercado está muy parado y no va a haber muchas sorpresas en el fútbol en general y en el Celta en particular tampoco las esperamos. Siempre puede haber alguna cosa, pero no es lo normal”, declaró en Madrid a la TVG el mandatario celeste, quien ayer participó en un acto de la Xunta de Galicia en Fitur. Mouriño expresó su satisfacción por la victoria lograda el pasado miércoles en Balaídos ante Osasuna, un triunfo que, a su juicio, permite al Celta mirar hacia el futuro con mayor optimismo, hasta el punto de que los jugadores no han perdido la ilusión de luchar esta temporada por un puesto en competición europea. “Era un partido vital, muy clave, y que lo hemos resuelto bien, con dos goles. Es un triunfo que nos da tranquilidad y nos permite mirar a un futuro más despejado y mejor”, señaló el dirigente, que ve al equipo ilusionado con hacer algo importante en la segunda vuelta. “Los jugadores tienen esa ilusión. Están muy convencidos de que lo pueden lograr.”, aseguró Mouriño, que celebró también los 400 partidos de Iago Aspas con el Celta. “Hay que darle mucho mérito a que los tres jugadores que han pasado los 400 partidos sean de la cantera nuestra. Es importantísimo destacar eso”, comentó.