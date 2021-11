Eduardo, el Chacho, Coudet volverá a modificar su pareja de delanteros para intentar superar el sábado al FC Barcelona y acabar frente al conjunto azulgrana con su pésima racha en Balaídos, donde el Celta contabiliza un único triunfo en seis partidos esta temporada. Si en Vallecas el preparador celeste modificó su delantera habitual para dar descanso a Iago Aspas e intentar aprovechar las cualidades en el juego por alto del brasileño Thiago Galhardo en un duelo proclive el juego directo por las condiciones del campo, frente al cuadro azulgrana serán las bajas las que determinen la elección de la pareja de delanteros titulares.

La ausencia de Santi Mina, con una lesión muscular en el muslo izquierdo, y la baja por acumulación de cinco tarjetas amarillas de Brais Méndez condicionan los planes del técnico, que pierde a dos de sus mejores atacantes y tendrá que dar la alternativa a un nuevo dúo de artilleros: Iago Aspas y Thiago Galhardo. El regreso del ariete moañés se daba por descontado tras su suplencia en Vallecas. El Chacho consideró que al astro céltico, alejado este curso de su mejor versión, le convenía un respiro y eligió a Galhardo para complementar a Santi Mina contra el Rayo, único equipo de LaLiga que contaba por victorias sus citas como local hasta la visita de los celestes.

La presencia del punta brasileño, fichado unos días antes del cierre de mercado y que ha tenido que pasar por un proceso de adaptación, se debe en buena medida a la baja de Brais Méndez, que este curso se ha convertido en el futbolista más amonestado de la plantilla y cumplirá frente a los azulgranas su primer ciclo de tarjetas.

Aspas y Galhardo no han coincidido demasiado en el campo en lo que se lleva disputado de temporada. Ciento treinta y cinco minutos en siete partidos en total. Hasta el pasado lunes en Vallecas, el artillero cedido por el Internacional de Porto Alegre había disputado minutos sueltos en casi todos los encuentros desde su llegada, con la excepción del segundo tiempo ante el Cádiz, que jugó completo.

Galhardo ha tenido con Coudet el papel de revulsivo y casi siempre le ha tocado jugar cuando el Celta tenía necesidad de remontar un resultado adverso. Su rendimiento, no obstante, ha ido mejorando a medida que Coudet le ha ido dando protagonismo. El gol todavía se le resiste, pero el brasileño ha estrellado un balón contra la madera, ha participado en el tanto contra el Granada que significó el único triunfo conseguido hasta la fecha por el Celta como local y ha proporcionado de tacón a Santi Mina la asistencia del tercer gol conseguido por los celestes en el Coliseum frente al Getafe. No ha participado demasiado en el juego, pero cuando lo ha hecho ha mostrado sentido en la mayoría de las decisiones que ha tomado.

La presencia por primera vez de inicio de Aspas y Galhardo no será la única novedad que va presentar Coudet frente a los azulgranas. La ausencia de Brais no solo condiciona la elección de la pareja de delanteros, sino que deja una importante vacante en el flanco derecho del ataque céltico. La opción natural para suplir al mosense es Augusto Solari. El argentino ha sido el sustituto natural de Brais desde que se incorporó al Celta en el pasado mercado de invierno y no parece que el Chacho vaya a cambiar su costumbre frente a los azulgranas. Si así lo hiciese, Denis o Beltrán podrían ser las alternativas.

Aunque se da por sentado que habrá algunos cambios con respecto a Vallecas, existen algunas dudas con respecto al once que Coudet desplegará frente al Barça. Se cuenta con que Hugo Mallo, baja frente al Rayo por una lumbalgia, volverá a la formación inicial en defensa, a la que también podría regresar Joseph Aidoo, que descansó frente al Rayo tras dos buenas actuaciones y se disputa con Murillo y Araújo un puesto en el centro de la línea. En medio campo, la gran incógnita es si el técnico optará por Tapia o Beltrán en la posición de pivote. El Chacho juntó a ambos y a Denis en Vallecas, pero no parece que vaya a repetir la fórmula, mientras que Nolito cuenta con grandes opciones de recuperar la titularidad en la banda izquierda.

Santi Mina solo sufre una elongación y podría estar de vuelta frente al Villarreal

Buenas noticias en torno a la lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida por Santi Mina el pasado lunes en Vallecas. La ecografía practicada en las últimas horas al delantero vigués ha descartado la existencia de una rotura fibrilar, confirmando los mejores pronósticos de los servicios médicos. El parte de enfermería no concreta el tiempo de baja que deberá respetar el futbolista, que es baja segura para el duelo del sábado contra el Barcelona, pero al no existir desgarro muscular y con un parón de selecciones de por medio, se cuenta que Mina pueda estar disponible para el compromiso de la siguiente jornada liguera, en La Cerámica, contra el Villarreal. Santi Mina tuvo que pedir el cambio en el minuto 23 de partido tras notar un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo. Lo que en principio parecía una lesión preocupante se ha confirmado con el paso de las horas en una simple elongación muscular. Por otra parte, Hugo Mallo evoluciona positivamente de la lumbalgia que a última hora le impidió ser de la partida que viajó el pasado domingo a Vallecas y tiene importantes opciones de entrar en la convocatoria de Eduardo Coudet frente al Barcelona. El capitán celeste se reincorporó ayer de forma progresiva al trabajo con el grupo, paso previo a recibir el alta médica.