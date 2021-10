“Espero un partido divertido, con ocasiones en ambas áreas”

– ¿Qué supone para usted enfrentarse mañana al Celta, un equipo cercano pero en el que nunca ha llegado a jugar?

– Supone recuerdos. Cuando era pequeño iba mucho a ver al Celta. Mi familia es del Celta, mis amigos son todos del Celta y al final supone mucho en ese sentido. Nunca he llegado a jugar en el Celta, pero le tengo ese cariño, esa estima porque es el equipo de al lado de mi pueblo y siempre es muy bonito y especial jugar contra ellos. Ojalá el Rayo quede primero y el Celta, si puede, segundo

– Usted pasó del Val Miñor al Coruxo y, desde allí, al Rayo Vallecano. ¿No se dio nunca la opción de jugar en el Celta?.

– Bueno, fueron circunstancias. Cuando era pequeño jugaba en el Nigrán, el equipo de mi pueblo, me quiso el Celta, pero yo preferí jugar cerca de mi casa, con mis amigos. Luego, cuando salí del Coruxo, hubo una posibilidad, pero el Rayo me ofrecía mucho mejores cosas que el Celta. Allí me daban la opción de hacer la pretemporada con el primer equipo si seguía en Primera y cederme a un Segunda y el Celta me ofrecía el filial. Elegí el Rayo porque me hacía mucho ilusión y además ya les había dado mi palabra.

– Visto en retrospectiva fue una buena decisión porque en Vallecas ha podido crecer mucho profesionalmente y le ha permitido alcanzar la Primera División.

– Desde luego. El Rayo me lo ha dado todo. Mi dio la oportunidad, confió en mi desde el primer momento aunque venía de Segunda B y era muy joven, me dio la oportunidad del primer equipo con jugadores muy importantes y gracias a ellos y a todos los entrenadores que pasaron he podido crecer y ahora mismo estar en Primera División.

– Se colaron en el play-off de ascenso a última hora por la puerta trasera y, de la noche a la mañana, son el equipo revelación de LaLiga. ¿Le sorprende lo bien que les están yendo las cosas?

– No. Creo que es, ante todo, una cuestión de confianza. Nos colamos en el play-off como sextos con mucha ilusión, pero no teníamos claro que fuéramos a ascender. Al final asciendes y te da un golpe de confianza brutal. Sigues haciendo lo mismo, pero con mucha más fe y hemos seguido con la inercia. Somos el equipo revelación junto a Osasuna. Ojalá siga la racha.

– Ha llegado algún refuerzo importante, pero el bloque no ha variado demasiado con respecto al pasado curso.

– Yo creo que la clave de los equipos que acaban triunfando es estar años juntos. Obviamente cambiando siempre cosas y haciendo algún fichaje. El Tigre [Radamel Falcao], por ejemplo, nos está yendo muy bien, pero todos los fichajes que hemos hecho nos están ofreciendo algo. Pero siempre es importante mantener el bloque. Todo el mundo sabe a lo que juega, todos sabemos a lo que quiere jugar el míster y lo que tiene que hacer y, al final es solo traer piezas que vayan encajando.

– ¿Qué importancia le concede a la figura de Andoni Iraola en el éxito del Rayo?

– Es un perfil de entrenador diferente al que teníamos hace unos años. Paco [Jémez] era un técnico de nervio, de temperamento, y Andoni nos da tranquilidad y sabe muy bien a qué juega. Y el equipo sabe perfectamente a lo que quiere jugar el míster y esto es importantísimo. Saltar al campo y tener las cosas totalmente claras, vaya bien o mal, es muy importante.

– ¿Cómo ve al Celta? ¿Esperaba verlo a estas alturas con solo diez puntos en el tablero?

– No es lo que esperaba. Creo que en los últimos años todo el mundo ha esperado del Celta un poco más por la plantilla y los grandes jugadores que tiene. La Primera División es una de las categorías más difíciles del mundo y es muy difícil estar arriba, pero de un equipo con la calidad del Celta siempre se espera más. Este año los veo bien. El otro día, contra la Real Sociedad, merecieron más. No se le están dando los resultados, pero están bien. Con una victoria se pondrían en media tabla. Bueno, están ahí.

– ¿Cree que puede volver a tener problemas?

– En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros ahora estamos muy bien, pero si coges una mala racha puedes acabar peleando por eludir el descenso. El año pasado acabaron muy bien, pero ahora mismo no se sabe. Hasta enero no se sabrá muy bien por qué va a pelear cada equipo. Ahora están bien posicionados para pelear por Europa en el sentido de que no están lejos. Están ahí, pero si empiezan a pinchar se pueden complicar la vida. Queda mucha temporada por delante para saber qué va a pasar.

– ¿Le ve opciones realmente de luchar por Europa?

– Por plantilla, sí. Tiene jugadores para estar arriba. Hay muy buenos equipos y es complicado meterse entre los seis primeros, pero por plantilla creo que pueden pelearlo.

– ¿Cómo ve el partido? ¿Qué Celta espera en Vallecas?

– Pues un Celta que proponga, como siempre. Es un equipo al que le gusta mucho proponer, que siempre va al ataque. A nosotros también nos gusta proponer, presionar y jugar al ataque, así que espero un partido muy disputado en el cual va a haber ocasiones por parte de ambos y ojalá se lo lleve el Rayo.

– ¿Prevé entonces un partido ida y vuelta, con intercambio de golpes en las dos áreas?

– Eso creo, sí. Cuando dos equipos proponen e intentan atacar permanentemente siempre se dejan espacios y va a haber ocasiones. Es probable que se dé un partido de ida y vuelta muy divertido para el aficionado.

– ¿Se ha planteado la opción de jugar en el Celta en un futuro?

– Quién sabe. Para mí, el Rayo ya es el equipo de mi vida. Me ha dado la oportunidad de mi vida y llevo ya unos años aquí, pero no sé si jugaré aquí toda mi carrera. Tengo contrato aquí hasta 2023 y veremos qué pasa. Jugar en el Celta me haría ilusión, pero también seguir aquí. y también jugar en otras ligas. Todo no puede ser, así que veremos qué pasa.

– ¿Qué le preocupa más del Celta?

– Que le salga su partido. Vemos al Celta, y Andoni también lo dice, como un equipo de dos caras. Si está centrado, es un equipo muy peligroso para cualquier rival, pero si está mal tenemos muchas opciones de ganar el partido. El peligro que tiene el Celta es que son todos muy buenos jugadores y tiene a uno, que es Iago, que marca la diferencia. Aunque este año no lleve los goles de otros años, le da al Celta mucho más que los goles. El Celta tiene jugadores muy buenos, pero nosotros estamos bien. Acabamos de ganarle al Barça y también tenemos cosas para hacerles daño.

–¿Cree entonces que el bajo momento de Iago es solo cuestión de una mala racha?

– Es que yo a Iago lo veo bien. No está marcando muchos goles, pero lo veo rápido y ágil. Los delanteros viven del gol y cuando no marcas parece que estás mal, pero le llegará la racha de marcar goles y volver a ser determinante. El pasado fue muy importante, en los dos anteriores salvó al equipo. Ahora mismo no está en racha, pero seguro que esto va a cambiar.