Eduardo, el Chacho, Coudet, se mostró tras el encuentro contrariado por otra derrota que consideró inmerecida y que achacó en gran medida a la gran actuación de Mathew Ryan, el portero de la Real Sociedad. “Más que enfadado, estoy enojado con el fútbol porque creo que hicimos todos los méritos. Sometimos al líder. Creamos muchísimas situaciones de gol. Nos tocó el día del portero. A veces contra eso no se puede hacer mucho”, lamentó tras el encuentro el preparador celeste. “Se van con un gran premio en un partido donde hasta me hubiese dado fastidio empatar, imagínate perder”, agregó.

El entrenador del Celta insistió en que el fútbol no está siendo justo con su equipo en este arranque de campeonato. “Es difícil explicar por qué no venimos sumando los puntos que tenemos que sumar. Fue mejor partido que el del Sevilla porque generamos más situaciones de gol, tuvimos las más claras. No vi todavía, pero sus dos únicos tiros a portería son los dos goles”, observó.

Eduardo Coudet no encuentra fácil explicación al modo en que el gol está eludiendo al Celta en muchos partidos. “Nos está costando sobre todo hacer goles, porque situaciones hemos generado y muchas. En los últimos dos o tres partidos en casa han sido figuras los porteros o los postes. Es la manera, la forma, la idea... Es lo que queremos sostener”, dijo. “Queremos ganar y hacer goles. La realidad indica que las situaciones las generamos. El partido pasado que ganamos generamos muchísimas situaciones para hacer un marcador más amplio más allá del 0-3”, añadió.

La falta de puntería del Celta no preocupa, en todo caso, demasiado al preparador céltico, que se mostró convencido de que su equipo se encuentra en el buen camino para que los resultados no tarden en llegar. “Lo único que puedo decir es que jugando de esta manera son más los partidos que vas a ganar que los que vas a perder, pero me duele perder y me duele perder en casa. La gente estaba reenchufada. El equipo transmitía de adentro a fuera las sensaciones”, destacó el Chacho, que volvió a lamentarse de la mala suerte de su equipo. “Generamos muchas situaciones pero no nos está acompañando la fortuna para ganar”, concluyó.