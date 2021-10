“Respeto al presidente, pero el Celta y su afición están por encima de todos”

“Los jugadores no somos marionetas, decidimos nuestro futuro”, zanja

Denis Suárez confía en que el gol anotado al Granada, primero que marcaba en Balaídos, sea el primero de muchos (entre seis y ocho) en una gran temporada del Celta. El futbolista salcedense se afana en alcanzar su mejor versión futbolística con el cuadro celeste ajeno al conflicto entre el club y su agencia de representación. “Siempre he respetado y apreciado al presidente, pero por encima de todo respeto al Celta y a su afición. El club está por encima de todos”, subraya. Denis mantiene intacta la confianza de Eduardo Coudet y no le preocupa que Carlos Mouriño haya puesto fecha de caducidad a su estancia en el equipo. “Los jugadores no somos marionetas. Decidimos nuestro futuro. Lo único que yo quiero es hacer una temporada increíble”, zanja.

– ¿Cuántas veces había ensayado en el espejo, como le recomendó Coudet, ese primer gol en Balaídos que tanto se le ha resistido?

– [Risas] Bueno, eso es una anécdota. Esa broma se la había hecho yo el día que dio la rueda de prensa de la renovación del míster. Pero sí que es verdad que él habla bastante conmigo para insistirme en que esta temporada tengo que marcar entre seis y ocho goles.

– El gol era, de hecho, la pieza que le faltaba a su juego. Nunca ha sido en sentido estricto un goleador, pero antes de venir al Celta sí que había marcado goles importantes con otros equipos.

– Sí, a ver. El del otro día fue importante porque nos dio los tres puntos en el último minuto, pero espero que lleguen muchos más. Estoy intentando jugar un poco más suelto y pisar más área, aunque a veces esto no es fácil en la posición en que juego. El otro día estábamos más volcados y tampoco estaba realmente en mi posición habitual, sino un poco más arriba.

– ¿Fue como lo imaginaba?

– Pues no fue nada mal, en el minuto 94, así que todo muy bien.

– Viendo las imágenes desde fuera da la impresión de que experimenta primero una sensación de euforia y luego, tras la celebración, de alivio, como de haberse quitado un peso de encima.

– Hubo un poco de todo. No era algo que me preocupase demasiado no haber marcado gol, pero sí que era algo que quería. Mi intención esta temporada, como te he dicho, es marcar bastantes goles, sean cinco, seis, siete u ocho y trabajaré para ello.

– Dice que no era algo que le quitase el sueño, pero de algún modo también lo necesitaba para, a partir de aquí, empezar a construir a mayores.

– Obviamente es algo que ayuda a reforzar tu confianza. Como te dije, no es algo que me preocupase, pero sí que tenía muchas ganas.

La felicidad de celebrar otra vez una victoria con vosotros en Balaídos… 😍💙⚽️ IMOS!!!!!! pic.twitter.com/voNv0ZVQ4d — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 27 de septiembre de 2021

– ¿Qué le dijeron los compañeros? ¿Hubo mucho vacile?

– Me esperaron en el vestuario porque tenía la entrevista postpartido y allí me estaban esperando para felicitarme.

– Así que hubo encerrona.

– Puede decirse así, sí.

– Supongo que el míster también le diría algo.

– Bueno, el día anterior al partido sí que había hablado conmigo para explicarme las diferentes situaciones del partido y el porqué no iba a partir de inicio. Me dijo que creía que iba a marcar y que iba a dar puntos al equipo y me insistió en que este año tenía que marcar goles y darle puntos al equipo.

– Da la impresión que esta temporada la titularidad y la suplencia están más difuminadas. Dice Coudet que la suplencia viene bien a veces para ver las cosas desde fuera con otra perspectiva. ¿Está de acuerdo o usted prefiere salir siempre de inicio?

– A ningún jugador le gusta ser suplente. En mi caso, creo que es algo pasajero. Cuando te suceden cosas así y llevas dos partidos seguidos como suplente tienes dos opciones: venirte abajo o rebelarte y demostrarle al entrenador que está equivocado. Yo he elegido la segunda opción, como hice el otro día. Sí que es cierto que el míster llegó el año pasado en una situación diferente y apostó más por un once, pero este año se han fichado jugadores, ha habido recambios y la temporada es muy larga, así que todos tenemos que participar.

– En todo caso, han sido dos suplencias un poco de aquella manera porque ha jugado medio partido y el equipo no le ha ido mal.

– Contra el Levante ganamos 0-2 y el otro día 1-0, así que también se habrá notado

– Ninguna temporada ha sido fácil desde su regreso, pero este verano se ha sumado un factor extra con ese desencuentro con el presidente a cuenta de las diferencias con su agencia de representación. ¿Cómo está llevando esta presión añadida?

– Lo primero de todo, yo no estoy condicionado por nada. Mi reto siempre ha sido dar la mejor versión para el Celta. Lo dije cuando llegué y lo mantengo: yo quiero triunfar aquí. Lo que depare el futuro nunca se sabe. En correspondencia a mis representantes. Son mis representantes, siempre han buscado lo mejor para mí y, evidentemente, yo solo puedo opinar sobre mí, no sobre otros jugadores a los que representan. Lo que sí puedo decir es que los jugadores no somos marionetas y decidimos nuestro futuro.

– ¿Ha vuelto a tener alguna conversación con el presidente?

– No hemos vuelto a hablar. Siempre he respetado y apreciado al presidente, pero por encima de todo yo respeto al Celta y a su afición. El club está por encima de todos.

– ¿Le gustaría tener la oportunidad de volver a hablar con él para aclarar las cosas y limar asperezas?

– Mira, ya lo dije la última vez. Yo soy un empleado del club y el presidente es el dueño del club y el que manda. Yo tengo que acatar órdenes y punto. No tengo nada más que opinar con respecto a esto. Él dio su versión de lo que habíamos hablado, yo la mía me la guardo para mí, porque no es un tema que quiero que trascienda más allá. Así que, asunto zanjado.

– Sin embargo, él la hace una recomendación/ultimátum. Le sugiere que haga una gran temporada para poder venderlo porque si no rompe con su agencia le espera la grada. ¿Se ha planteado cambiar de representantes?

– Mi objetivo, independientemente de una posible amenaza que me hayan hecho, es hacer una gran temporada. ¿Quién sabe lo que va a deparar el futuro? Yo lo que quiero es hacer una gran temporada increíble aquí, intentar pelear LaLiga, intentar pelear la Copa y que el Celta esté lo más arriba posible.

– Imagino que este desencuentro con el club no ha afectado a su relación con el entrenador.

– El míster me dio su confianza desde que llegó y creo que yo le he respondido sobre el campo. Le estoy agradecido porque con él he crecido bastante como futbolista. Nuestra relación es muy buena. Si no fuera así, él no habría venido a abrazarme después del partido como me abrazó. Ningún tipo de problema. Cero.

– Es decir que este problema no ha enturbiado en ningún momento el ambiente del vestuario.

– No, porque no se habla de ello.

– ¿El Celta tiene este curso mejor plantilla y más fondo de armario que la pasada temporada. Siendo así, a qué achaca que el Celta esté ahora mismo lejos del nivel que tuvo a finales de la pasada campaña?

– Creo que la pretemporada fue un poco extraña, con mucha carga física y no hubo prácticamente partidos amistosos importantes, únicamente el de los Wolves. Bueno y que los rivales ya empiezan a conocernos, saben cómo jugamos y buscan contrarrestarnos de una forma determinada. Cada vez cuesta más ganar.

– ¿Qué es lo que habría que cambiar entonces para mantener ese factor sorpresa?

– Creo que estamos en el camino. Hemos ganado los dos últimos partidos. Todo es mejorable, pero a partir de ganar todo es más fácil. Te da confianza para el siguiente partido., para reforzar y mejorar cosas.

– Ha habido problemas en defensa, sobre todo en los primeros partidos, pero últimamente lo que más le cuesta al Celta es abrir la lata, marcar ese primer gol.

– Sí, pero también que todavía tenemos que alcanzar nuestro pico alto de nivel, como el año pasado. No lo coges al principio. LaLiga empieza y te vas asentando. Creo que el mejor nivel del Celta se va a ver a partir de la décima o undécima jornada. El equipo estará prácticamente rodado y los jugadores tendrán tono y alcanzarán su mejor nivel.

– El calendario no ha ayudado precisamente, pero tampoco puede servir de excusa.

– No ha sido el más fácil, pero en LaLiga cualquier equipo te puede ganar. No puede ser excusa.

– El Celta ha tenido mejor rendimiento a domicilio, lo que resulta un tanto extraño porque, después de muchos meses, el equipo ha podido contar por fin con el aliento de su público.

– Teníamos esa espina de no haber podido ganar desde la vuelta del público. Es cierto que los rivales nos juegan un poco diferente en casa que en fuera porque a domicilio te disputan la iniciativa y en Balaídos te dejan jugar y cualquier equipo a la contra te puede pillar. Hay que ir mejorando cosas. El otro día ya se ganó en casa, aunque fuese en el último minuto y ahora queremos ganar también al Sevilla, nuestro próximo rival en Balaídos.

– El Sevilla será toda una prueba, pero antes tienen que visitar al Elche en busca de una tercera victoria consecutiva que les permitiría enganchar su primera gran racha de la temporada.

– Sí, en Elche tenemos que ganar, primero porque solo lleva un punto menos que nosotros, segundo porque este tipo de partidos tenemos que ganarlos si queremos estar arriba. Sabemos que no va a ser fácil. Han fichado a jugadores que les han subido el nivel de la plantilla. No va a ser fácil, pero vamos a intentar ganarles con todas nuestras fuerzas.

– Llevan algunos partidos sin ganar, pero han firmado buenas actuaciones con rivales fuertes como el Athletic o el Sevilla.

– Sí, tienen un gran entrenador, como es Fran Escribá y se han reforzado con gente de nivel, que ha estado en grandes equipos.

– ¿El hecho de conocer bien la idea de juego de Escribá hasta qué punto ayuda a plantear el partido?

– Han empleado varios sistemas desde que empezó LaLiga, aunque sí tienen algunos patrones básicos que no cambian. Creo que llevaremos la iniciativa del juego e intentarán pillarnos a la contra. Vamos a intentar plantear el partido para ganarlo porque solo nos vale la victoria.

– ¿Cuáles son los recaudos, como dice Coudet, que habrá que tomar?

– Ellos tienen gente de mucha calidad arriba. En los últimos partidos no han ganado porque les han penalizado los errores defensivos, un poco como nos pasó a nosotros a principio de temporada. Tendremos que aprovechar eso. Sabemos que si nosotros mantenemos la portería a cero, tenemos muchas opciones de ganar porque generamos ocasiones y casi siempre marcamos goles.