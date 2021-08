La cómoda y merecida victoria del Celta ante el Pafos chipriota (2-0) tuvo como protagonistas a Nolito y a Santi Mina, como autores de los goles del equipo celeste, y a su compañero Renato Tapia, que reaparecía en la pretemporada después de caer lesionado con Perú en la Copa América. Eduardo Coudet ya puede contar con el mediocentro titular para iniciar el campeonato de Liga el domingo 15 de agosto frente al Atlético de Madrid. Ese día debutará posiblemente con la celeste el recién incorporado Javi Galán. Tras su segundo triunfo del verano, el conjunto vigués prepara una nueva cita para el martes contra el Gil Vicente luso a la espera de completar la plantilla con el fichaje de un central y un delantero.

A la espera de que Araújo cierre su participación con México, Coudet va perfilando un once con el que arrancar una temporada en la que el club aspira a metas mayores que el octavo puesto del curso pasado. Como ocurrió ante el Atlético Sanluqueño, el Celta realizó ayer una buena primera mitad con balón y cuando había que presionar con intensidad para recuperarlo. Nolito asumió el papel estelar ante la ausencia de Aspas por unas leves molestias físicas. Mina no ha perdido el olfato goleador de la recta final del pasado curso. Cervi pondrá complicada la titularidad de Denis Suárez, así como Dituro la de Rubén Blanco en la portería. Beltrán es una buena alternativa a Tapia. Aidoo domina la defensa y ofrece buenas opciones con el pase en largo. Mallo y Brais Méndez mantienen el mismo tono que en la competición anterior. Mientras que Fontán, Kevin y Solari continúan mostrándose como sólidas alternativas cuando los necesite el entrenador. Ayer, Coudet también dio unos minutos a Okay Yokuslu, que espera marcharse a la Premier League.

El Pafos, en el que el excéltico Michel Salgado ejerce de director deportivo, tuvo oportunidades para no llevarse la derrota, pero no pudo neutralizar a un Nolito en estado de gracia que lideró a un Celta que celebró el regreso de Tapia y los primeros minutos de juego de Denis.